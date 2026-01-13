 Open menu
Business, Personalia

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

David Nogossek ©Mercedes-Benz Österreich GmbH / Andreas Kolarik

Eugendorf. David Nogossek wurde zum neuen Managing Director Sales & Marketing Vans bei Mercedes-Benz Österreich ernannt. Er folgt auf Michael Jopp.

Mit Jahreswechsel trat David Nogossek laut einer Aussendung seine neue Funktion als Managing Director Sales & Marketing Vans bei Mercedes-Benz Österreich an. Er folgt in dieser Position auf Michael Jopp und leitet künftig die Transporter-Sparte am österreichischen Markt.

Die Mercedes-Benz Österreich GmbH mit Sitz in Eugendorf ist eine 100-Prozent-Tochter der Mercedes-Benz AG und hat rund 240 Beschäftigte. Das Unternehmen ist Generalimporteur der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach und koordiniert Vertriebs-, Marketing-, Service- und Presseaktivitäten in Österreich.

Die Laufbahn

David Nogossek ist laut den Angaben seit 25 Jahren bei Mercedes-Benz. Er begann 1998 in einer Niederlassung in Berlin und wechselte 2011 nach Indien. Dort war er fünf Jahre in unterschiedlichen Funktionen bei Daimler India Commercial Vehicles in Chennai tätig und war im Anschluss vier Jahre CFO bei Mercedes-Benz Research and Development India in Bangalore.

Seit 2021 war er CFO / Head of Finance & Controlling Vans United Kingdom und leitete dabei die Finanzen des Van- Geschäfts im Vereinigten Königreich. „David Nogossek vereint umfassende internationale Erfahrung mit ausgeprägter strategischer Kompetenz. Diese Kombination wird einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung und erfolgreichen Weiterentwicklung unserer Vans-Sparte in Österreich leisten“ , so Agnieszka Kühn, CEO und Managing Director bei Mercedes-Benz Österreich.



