BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

Steuerkanzleien. BDO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 4,8% auf 156 Mio. Euro gesteigert. Inzwischen hat man 14 Niederlassungen.

BDO Österreich verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr eine nachhaltige Entwicklung, so eine Aussendung: Mit einer Steigerung von 4,8% wurde ein Umsatz von 156 Mio. Euro erzielt. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2023/24 gab es ein Plus von 10,7 Prozent.

Das Standort-Netz

Mit Eröffnung des Standorts Innsbruck im Frühjahr 2025 und dem Eintritt von Christian Gerstgrasser und seinem Schlinser Team in Vorarlberg hat BDO nun österreichweit 14 Niederlassungen und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter:innen. Die Tätigkeitsbereiche sind Audit & Assurance, Tax, Advisory sowie Business Service & Outsourcing.

Das internationale BDO Netzwerk verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4% auf 11 Mrd. US-Dollar Weltweit sind 95.000 Mitarbeiter:innen (+3%) an über 870 Standorten in 169 Ländern für BDO im Einsatz.

Das Statement und der Bonus

„Vertrauen und der Fokus auf langfristiges Denken prägen unsere Kund:innenbeziehungen schon seit vielen Jahren. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der wechselseitige Wert dieser Zusammenarbeit“, wird Peter Bartos zitiert, Partner und Geschäftsführer bei BDO: „Unsere stabilen Geschäftszahlen und unser nachhaltiger Erfolg sind vor allem das Resultat dieser langjährigen Partnerschaften.“

Gerade in einem volatilen Marktumfeld zeig sich, „wie wertvoll gegenseitiges Commitment und Verlässlichkeit sind. Dies gilt selbstverständlich auch auf Mitarbeiter:innenseite. Deshalb belohnen wir das großartige Engagement unserer Teams wieder on top mit einer Gewinnbeteiligung von 2.000 Euro für jede Mitarbeiter:in bzw. 4.000 Euro für jede Führungskraft“, so Bartos.