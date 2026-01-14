 Open menu
Business, Steuer

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

©ejn

Steuerkanzleien. BDO hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 4,8% auf 156 Mio. Euro gesteigert. Inzwischen hat man 14 Niederlassungen.

BDO Österreich verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr eine nachhaltige Entwicklung, so eine Aussendung: Mit einer Steigerung von 4,8% wurde ein Umsatz von 156 Mio. Euro erzielt. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2023/24 gab es ein Plus von 10,7 Prozent.

Das Standort-Netz

Mit Eröffnung des Standorts Innsbruck im Frühjahr 2025 und dem Eintritt von Christian Gerstgrasser und seinem Schlinser Team in Vorarlberg hat BDO nun österreichweit 14 Niederlassungen und beschäftigt über 1.200 Mitarbeiter:innen. Die Tätigkeitsbereiche sind Audit & Assurance, Tax, Advisory sowie Business Service & Outsourcing.

Das internationale BDO Netzwerk verzeichnete ein Umsatzwachstum von 4% auf 11 Mrd. US-Dollar Weltweit sind 95.000 Mitarbeiter:innen (+3%) an über 870 Standorten in 169 Ländern für BDO im Einsatz.

Das Statement und der Bonus

„Vertrauen und der Fokus auf langfristiges Denken prägen unsere Kund:innenbeziehungen schon seit vielen Jahren. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der wechselseitige Wert dieser Zusammenarbeit“, wird Peter Bartos zitiert, Partner und Geschäftsführer bei BDO: „Unsere stabilen Geschäftszahlen und unser nachhaltiger Erfolg sind vor allem das Resultat dieser langjährigen Partnerschaften.“

Gerade in einem volatilen Marktumfeld zeig sich, „wie wertvoll gegenseitiges Commitment und Verlässlichkeit sind. Dies gilt selbstverständlich auch auf Mitarbeiter:innenseite. Deshalb belohnen wir das großartige Engagement unserer Teams wieder on top mit einer Gewinnbeteiligung von 2.000 Euro für jede Mitarbeiter:in bzw. 4.000 Euro für jede Führungskraft“, so Bartos.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder
  2. Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax
  3. Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte
  4. DLA Piper macht Philipp Stanek zum Head of Tax in Österreich

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

Neu in Finanz:

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken

Neu in Recht:

155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

Neu in Steuer:

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Neu in Bildung/Uni:

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neu in Personalia:

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner