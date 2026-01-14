Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Krems. Das Entsorgungsunternehmen Brantner green solutions erweitert die Geschäftsführung um Reinhard Grießler (43). Er kommt von Egger.

Brantner green solutions erweitert die Geschäftsführung um Reinhard Grießler, so eine Aussendung: Grießler stößt zu den Geschäftsführern Josef Scheidl und Manfred Vogl und hat den Aufgabenbereich Vertrieb, Stoffstrom, Operations und Personal.

Die Laufbahn

Grießler war ab 2009 bei der Fritz Egger GmbH & Co. OG in unterschiedlichen Führungsfunktionen tätig. Seit 2021 leitete er die Egger Getränke GmbH & Co OG. Er zeichnete unter anderem für die Optimierung der Produktionsanlagen und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie verantwortlich, was auch bei Brantner hohe Priorität habe, heißt es. Wie Brantner sei auch Egger ein österreichisches Familienunternehmen.