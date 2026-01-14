SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Über die Anwendungserlaubnis des EuG iZm Dreiecks- sowie Reihengeschäften mit mehreren Beteiligten berichten Wolfgang Berger und Marian Wakounig. Außerdem: das vom VwGH ausgesprochene Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung, der Grundanteil einer neuen vermieteten Wohnung sowie die Nichtverlängerungserklärung eines befristeten Dienstverhältnisses.

