 Open menu
Business, Personalia, Recht

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

©ejn

Wels. Die Reploid Group AG hat Andrew Bernard, Jean-Louis Varvier und Bernd Braunstein zu neuen Directors für Business Development, Marketing und Legal & Compliance ernannt.

Die Reploid Group AG hat in einer Aussendung drei neue Besetzungen auf Direktorenebene bekanntgegeben. Andrew Bernard ist neuer Director International Business Development, Jean-Louis Varvier Director of Global Marketing und Bernd Braunstein Director Legal & Compliance.

„Für die nächste Wachstumsstufe von Reploid ist ein versiertes Führungsteam von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer herausragenden Expertise werden Andrew, Jean-Louis und Bernd maßgeblich dazu beitragen, Reploid für die erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie zu stärken“, so Philip Pauer, CEO der Reploid Group AG.

Die Reploid Group AG stellt Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. Reploid wurde im Jahr 2020 gegründet und hat den Sitz in Wels in Österreich. Das Unternehmen notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse. Die Gruppe beschäftigt laut den Angaben rund 100 Mitarbeitende.

Die neuen Directors

  • Andrew Bernard ist als neuer Director International Business Development für die Expansion von Reploid zuständig. Er war zuletzt Co-Founder und CEO von Greengate Biogas und davor Director of Strategic Partnerships & Feedstock bei Protix sowie Director of Feedstock and Bioenergy bei der Insect Technology Group.
  • Jean-Louis Varvier leitet als Director of Global Marketing die Marketingagenden von Reploid. Er kommt laut den Angaben von mehreren FMCG-Unternehmen (Fast Moving Consumer Goods) wie Danone Dairy, Woerle, Kotányi, Mautner Markhof, Nestlé und der iSi Group.
  • Bernd Braunstein übernimmt als Director Legal & Compliance die Rechts- und Compliance-Agenden von Reploid. Der studierte Jurist verfüge über langjährige Führungserfahrung in Rechtsabteilungen und als Compliance-Verantwortlicher und war bei Unternehmen wie T-Mobile Austria, Wienerberger und Marinomed Biotech.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte
  2. Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung
  3. Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG
  4. Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Neu in Finanz:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Neu in Recht:

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Neu in Steuer:

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Neu in Bildung/Uni:

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neu in Personalia:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner