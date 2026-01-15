Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Wels. Die Reploid Group AG hat Andrew Bernard, Jean-Louis Varvier und Bernd Braunstein zu neuen Directors für Business Development, Marketing und Legal & Compliance ernannt.

Die Reploid Group AG hat in einer Aussendung drei neue Besetzungen auf Direktorenebene bekanntgegeben. Andrew Bernard ist neuer Director International Business Development, Jean-Louis Varvier Director of Global Marketing und Bernd Braunstein Director Legal & Compliance.

„Für die nächste Wachstumsstufe von Reploid ist ein versiertes Führungsteam von entscheidender Bedeutung. Mit ihrer herausragenden Expertise werden Andrew, Jean-Louis und Bernd maßgeblich dazu beitragen, Reploid für die erfolgreiche Umsetzung der Expansionsstrategie zu stärken“, so Philip Pauer, CEO der Reploid Group AG.

Die Reploid Group AG stellt Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. Reploid wurde im Jahr 2020 gegründet und hat den Sitz in Wels in Österreich. Das Unternehmen notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse. Die Gruppe beschäftigt laut den Angaben rund 100 Mitarbeitende.

Die neuen Directors

Andrew Bernard ist als neuer Director International Business Development für die Expansion von Reploid zuständig. Er war zuletzt Co-Founder und CEO von Greengate Biogas und davor Director of Strategic Partnerships & Feedstock bei Protix sowie Director of Feedstock and Bioenergy bei der Insect Technology Group.

Jean-Louis Varvier leitet als Director of Global Marketing die Marketingagenden von Reploid. Er kommt laut den Angaben von mehreren FMCG-Unternehmen (Fast Moving Consumer Goods) wie Danone Dairy, Woerle, Kotányi, Mautner Markhof, Nestlé und der iSi Group.

Bernd Braunstein übernimmt als Director Legal & Compliance die Rechts- und Compliance-Agenden von Reploid. Der studierte Jurist verfüge über langjährige Führungserfahrung in Rechtsabteilungen und als Compliance-Verantwortlicher und war bei Unternehmen wie T-Mobile Austria, Wienerberger und Marinomed Biotech.

