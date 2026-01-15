Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Wien. Die Medienplattform „CNBC DACH“ startet 2027 als CNBC-Lizenznehmer mit Business News in Zentraleuropa. E+H beriet bei der Gründung eines dahinterstehenden Joint Ventures.

Wirtschaftskanzlei E+H begleitete laut einer Aussendung die rechtliche Umsetzung eines Joint Venture zur Etablierung einer Medienplattform für deutschsprachige Wirtschafts- und Finanznachrichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Joint Venture-Partner erhalten demnach eine Lizenz von CNBC für den deutschsprachigen Raum; Hauptsitz von „CNBC DACH“ soll Wien sein.

Die Transaktion

Medienanbieter CNBC mit globalen Wirtschafts- und Finanznachrichten gewährt laut den Angaben der Joint Venture-Gesellschaft, der C-DACH Business News Holding GmbH, eine exklusive 10-Jahres-Lizenz zur Etablierung der Mediaplattform „CNBC DACH“.

Die Joint Venture-Partner bestehen aus dem österreichischen Unternehmer, Investor und Gründer Alexander Schütz (CEO von C-Quadrat), Unternehmer und Investor Benjamin Lakatos (Executive Chairman und Mehrheitsgesellschafter der MET Group) sowie Medienunternehmer Rusmir Nefic. Die Umsetzung von „CNBC DACH“ unterliege der Erteilung der üblichen behördlichen Genehmigungen durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Der Start von CNBC DACH ist für 2027 geplant, man will insbesondere mit einer Kombination internationaler Marktberichterstattung mit regionalen Reportagen punkten. „Gerade in einer Zeit rasanter Veränderungen in der Berichterstattung und der Informationsweitergabe freuen wir uns besonders, ein für den deutschsprachigen Medienraum so bedeutendes Projekt rechtlich begleiten und zur erfolgreichen Umsetzung beitragen zu können“, so Johannes Feilmair, Partner bei E+H.

Das Beratungsteam

Im E+H Team als Berater der Deneb Algedi Invest AG (das Family Office von Benjamin Lakatos) waren demnach Johannes Feilmair (Federführung; Partner, Corporate + M&A), Clemens Katzenbeisser (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate + M&A), Jochen Anweiler (Partner, Kartellrecht), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Dominik Juster (Partner, Corporate + M&A), Georg Knafl (Partner, Öffentliches Recht), William Redl (Partner, Kartellrecht), Bernhard Walter (Rechtsanwalt, Corporate + M&A), Theresa Weiss-Dorer (Rechtsanwältin, Arbeitsrecht) und Hannah Kercz (Rechtsanwältin, IP-Recht).

Dabei waren auch die Rechtsanwaltsanwärter:innen Sonia Havlikova (Öffentliches Recht), Julia König (Kartellrecht), Alexandra Pichler (Arbeitsrecht), Paul Rois (Kartellrecht), Gabriel Straßer (Corporate + M&A) und Adrian Walser (Arbeitsrecht).