 Open menu
Business, M&A, Recht

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Benjamin Lakatos, Rusmir Nefic, Alexander Schütz ©Adam Jeffrey / CNBC

Wien. Die Medienplattform „CNBC DACH“ startet 2027 als CNBC-Lizenznehmer mit Business News in Zentraleuropa. E+H beriet bei der Gründung eines dahinterstehenden Joint Ventures.

Wirtschaftskanzlei E+H begleitete laut einer Aussendung die rechtliche Umsetzung eines Joint Venture zur Etablierung einer Medienplattform für deutschsprachige Wirtschafts- und Finanznachrichten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Joint Venture-Partner erhalten demnach eine Lizenz von CNBC für den deutschsprachigen Raum; Hauptsitz von „CNBC DACH“ soll Wien sein.

Die Transaktion

Medienanbieter CNBC mit globalen Wirtschafts- und Finanznachrichten gewährt laut den Angaben der Joint Venture-Gesellschaft, der C-DACH Business News Holding GmbH, eine exklusive 10-Jahres-Lizenz zur Etablierung der Mediaplattform „CNBC DACH“.

Die Joint Venture-Partner bestehen aus dem österreichischen Unternehmer, Investor und Gründer Alexander Schütz (CEO von C-Quadrat), Unternehmer und Investor Benjamin Lakatos (Executive Chairman und Mehrheitsgesellschafter der MET Group) sowie Medienunternehmer Rusmir Nefic. Die Umsetzung von „CNBC DACH“ unterliege der Erteilung der üblichen behördlichen Genehmigungen durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Der Start von CNBC DACH ist für 2027 geplant, man will insbesondere mit einer Kombination internationaler Marktberichterstattung mit regionalen Reportagen punkten. „Gerade in einer Zeit rasanter Veränderungen in der Berichterstattung und der Informationsweitergabe freuen wir uns besonders, ein für den deutschsprachigen Medienraum so bedeutendes Projekt rechtlich begleiten und zur erfolgreichen Umsetzung beitragen zu können“, so Johannes Feilmair, Partner bei E+H.

Das Beratungsteam

Im E+H Team als Berater der Deneb Algedi Invest AG (das Family Office von Benjamin Lakatos) waren demnach Johannes Feilmair (Federführung; Partner, Corporate + M&A), Clemens Katzenbeisser (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate + M&A), Jochen Anweiler (Partner, Kartellrecht), Jana Eichmeyer (Partnerin, Arbeitsrecht), Dominik Juster (Partner, Corporate + M&A), Georg Knafl (Partner, Öffentliches Recht), William Redl (Partner, Kartellrecht), Bernhard Walter (Rechtsanwalt, Corporate + M&A), Theresa Weiss-Dorer (Rechtsanwältin, Arbeitsrecht) und Hannah Kercz (Rechtsanwältin, IP-Recht).

Dabei waren auch die Rechtsanwaltsanwärter:innen Sonia Havlikova (Öffentliches Recht), Julia König (Kartellrecht), Alexandra Pichler (Arbeitsrecht), Paul Rois (Kartellrecht), Gabriel Straßer (Corporate + M&A) und Adrian Walser (Arbeitsrecht).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. 155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien
  2. Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director
  3. Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner
  4. Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Neu in Finanz:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Neu in Recht:

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Neu in Steuer:

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Neu in Bildung/Uni:

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neu in Personalia:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner