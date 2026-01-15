 Open menu
Finanz, Personalia

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Regina Fuchs ©Lukas Pelz

Zentralbanken & Management. Regina Fuchs ist neue Direktorin der Hauptabteilung Statistik der Nationalbank (OeNB) und die erste Frau in dieser Position.

Mit Jahresanfang 2026 hat Regina Fuchs die Leitung der Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) übernommen, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Fuchs verfüge über umfassende Expertise im Aufbau von Dateninfrastrukturen, angewandter Statistik und internationaler Zusammenarbeit. Zuvor leitete sie in der Statistik Austria seit 2022 die Direktion Bevölkerung und das Austrian Micro Data Center, dessen Aufbau sie entscheidend geprägt habe.

Die Statements

„Die Oesterreichische Nationalbank freut sich, mit Regina Fuchs eine hochkompetente und visionäre Expertin an die Spitze der Hauptabteilung Statistik zu berufen. Als erste Frau in dieser Position setzt sie ein starkes Zeichen für Diversität und Chancengleichheit in unserem Haus. Ihre langjährige Erfahrung und ihre analytischen Fähigkeiten werden die OeNB dabei unterstützen, weiterhin präzise und zukunftsweisende Daten für die Geldpolitik und die Wirtschaft zu liefern“, so die ressortzuständige Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger.

Regina Fuchs wird zitiert: „Die OeNB-Statistik genießt in der Fachwelt aufgrund ihrer Qualität ein hohes Ansehen. Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und werde mich dafür einsetzen, die Statistik- und Datenwelten in öffentlichen Organisationen noch enger zu vernetzen. Ein gleichberechtigter und transparenter Datenzugang ist demokratiepolitisch essenziell – und ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam wichtige Schritte in diese Richtung gehen können.“

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. 155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien
  2. Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess
  3. FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“
  4. IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Neu in Finanz:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Neu in Recht:

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Neu in Steuer:

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Neu in Bildung/Uni:

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neu in Personalia:

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner