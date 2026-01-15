 Open menu
Neue Geschäftsführung für Ankerbrot, Tina Schrettner zieht ein

Tina Schrettner ©Ankerbrot

Retail. Birgit Aichinger verlässt die Geschäftsführung von Ankerbrot, Tina Schrettner tritt neu ein; auch die Zuständigkeiten werden neu verteilt.

In der Geschäftsführung von Ankerbrot – mit 100 Fililalen nach eigenen Angaben größter Bäckereifilialist Österreichs – kommt es zu personellen Veränderungen. Aufgrund „unterschiedlicher strategischer Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens“ wird Birgit Aichinger mit Ende März aus dem Unternehmen ausscheiden, so eine Aussendung. Damit einher gehe eine organisatorische Neuordnung, die ab sofort eingeleitet wird.

Das neue Ankerbrot-Management

  • Johannes Ruisz, seit 2016 bei Ankerbrot tätig und langjähriger Geschäftsführer Produktion & Supply Chain Management, verantwortet nun auch den B2B-Vertrieb (Lebensmittelhandel und Gastronomie/Hotellerie).
  • Gerold Hellmich, Ankerbrot-CFO wird in der Geschäftsführung zusätzlich zu Finanzen & IT auch den Bereich HR übernehmen.
  • Tina Schrettner, Marketingleiterin und Prokuristin seit 2019, zieht neu in das Führungsgremium ein und ist ab sofort auch für den Filialbereich und das Nachhaltigkeits-Management verantwortlich.

Aichinger hatte Ankerbrot seit 2024 geleitet. „Wir danken Birgit Aichinger für die Zusammenarbeit, ihre Expertise und ihr Engagement, das sie bei Ankerbrot eingebracht hat“, so Kerstin Gelbmann, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Ankerbrot. „Die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens steht für die Austro Holding im Mittelpunkt. Die Neuorganisation sorgt für Kontinuität und dafür, den eingeleiteten Kurs konsequent fortzusetzen.“

