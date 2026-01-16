 Open menu
Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Johannes Callet ©Taylor Wessing

Fürth. Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing berät Wealthcore beim ersten Deutschland-Ankauf des Artikel 9-Fonds „Urban Living“. Zwei Wiener Objekte gibt es schon.

Der Münchner Investmentmanager Wealthcore hat für seinen Artikel-9-Fonds Urban Living ein Wohnprojekt in Fürth erworben und damit den ersten Ankauf des Fonds in Deutschland realisiert, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Taylor Wessing.

Das Projekt in der Espanstraße in Fürth sieht bis zum dritten Quartal 2027 die Errichtung von 29 Wohneinheiten mit insgesamt 2.020 Quadratmetern Wohnfläche vor. Der Spezial-AIF Urban Living, der zuvor bereits zwei Objekte in Wien erworben hatte, investiert laut den Angaben gezielt in nachhaltige Wohnbauprojekte mit Fokus auf bezahlbaren Wohnraum im mittleren Einkommenssegment. Artikel 9-Fonds sind „dunkelgrüne“ Finanzprodukte gemäß EU-Klassifikation.

Die Berater

Beraten wurde Wealthcore bei der Transaktion federführend von dem Berliner Partner Johannes Callet; im Team waren auch Alexander Köpfler (Salary Partner, Düsseldorf), Jan Pieper (Salary Partner, Berlin), Sebastian Stoll (Senior Associate, Berlin, alle Real Estate) sowie Julian Ludwig (Salary Partner, Frankfurt) und Manuel Schmuck (Associate, beide Tax).

Die Kollitsch Invest-Gruppe, zu der Wealthcore seit 2024 gehört, verantwortet die Entwicklung des Projekts. BNP Paribas Real Estate war als Makler tätig. Als Service-KVG fungiert laut den Angaben IntReal.

