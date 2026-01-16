Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Wien. Finanzberater Swiss Life Select Österreich hat Kilian Wichmann (42) als neuen Chief Sales Officer (CSO) in die Geschäftsführung berufen.

Chief Executive Officer (CEO) Christoph Obererlacher

Chief Investment Officer (CIO) René Lobnig

Chief Sales Officer (CSO) Kilian Wichmann

Wichmann wird in seiner neuen Position laut Aussendung den Vertrieb auf Geschäftsführungsebene leiten und ergänzend dazu die vertriebsnahen Bereiche Direct Sales/Kundenservice, Marketing sowie Recruiting und Ausbildung betreuen.

Der Werdegang

Der gebürtige Deutsche ist seit 2011 bei der Swiss Life Gruppe und war in Leitungsfunktionen unter anderem bei Swiss Life Deutschland und bei Swiss Life Global Solutions in Luxemburg tätig. Seit Jänner 2024 leitete Kilian Wichmann als Head of Sales die Vertriebsaktivitäten von Swiss Life Select in Österreich.

Swiss Life Select Österreich ist Teil der Swiss Life-Gruppe mit Sitz in Zürich. Diese ist ein europäischer Anbieter von Finanzlösungen und geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück.