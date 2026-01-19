Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Wien. Erste Group-Managerin Dita Kernova ist ab Mai 2026 Mitglied des Vorstands der Bank Gutmann, zuständig für IT & Operations.

Der Aufsichtsrat der Bank Gutmann AG hat Dita Kernova mit Wirkung zum 1. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt, so eine Aussendung. Sie übernimmt die Bereiche IT und Operations. Kernova folgt auf Stephan Wasmayer, der mit Ende April 2026 aus dem Unternehmen ausscheidet.

Die Laufbahn

Kernova war zuletzt Head of Operations der Erste Group. Sie hat ein Bachelorstudium an der State University of New York in Prag sowie ein Masterstudium an der State University of New York in New Paltz.

Mit der Bestellung von Kernova sei der langfristig geplante Generationenübergang im Vorstand erfolgreich abgeschlossen. Ab 1. Mai 2026 setzt sich der Gutmann Vorstand wie folgt zusammen:

Louis Kahane (CEO)

Meinhard Platzer (Kunden)

Dita Kernova (IT und Operations)

Walter Schwarz (Risiko, Recht und Regulatory)

„Kernbanksystem eingeführt“

Der Aufsichtsrat bedanke sich bei Wasmayer für sein langjähriges und erfolgreiches Wirken. Unter seiner Verantwortung wurden zentrale Zukunftsprojekte umgesetzt und mit der 2025 erfolgten Einführung eines neuen Kernbanksystems die Weichen für die weitere erfolgreiche Entwicklung gestellt, heißt es dazu.

„Wir freuen uns sehr, mit Dita Kernova eine erstklassige Besetzung für die weitere Digitalisierung und die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Prozesse gewonnen zu haben. Als Vorstandsmitglied wird sie die zukünftige Gestaltung von Gutmann maßgeblich mitprägen“, so Louis Kahane, Gutmann CEO.