Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

Stahl-Merger. Worthington Steel holt die deutsche Klöckner & Co an Bord und stellt ein Übernahmenangebot. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilfllich.

Hengeler Mueller berät Klöckner & Co beim Zusammenschluss mit Worthington Steel: Konkret haben Klöckner & Co SE und Worthington Steel GmbH (eine Tochter des US-Konzerns) eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Dazu hat Worthington Steel ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Klöckner-Aktien angekündigt, so eine Aussendung. Worthington wird bei dem Deal von Latham & Watkins betreut.

Klöckner & Co ist laut Eigenangaben einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter, mit rund 6.000 Beschäftigten und 6,6 Milliarden Euro Umsatz. Worthington erreicht eine ähnliche Größenordnung. Laut Ankündigung anlässlich der Unterzeichnung des Zusammenschlusses am 15.1.2026 soll die Integration von Klöckner rund drei Jahre dauern, wobei der Düsseldorfer Sitz des Unternehmens das künftige Europa-HQ sein soll; das Klöckner-Management unter CEO Guido Kerkhoff bleibt im Amt, auch ein Abbau von Standorten oder Personal sei nicht geplant. Ziel sei, sich künftig auf höherwertige Produkte und Services zu konzentrieren.

Transaktion und Team

Der vereinbarte Angebotspreis beträgt 11,00 € pro Klöckner-Aktie in bar. Der implizierte Gesamtunternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf rund 2,1 Mrd. € (2,4 Mrd. US-Dollar).

Im Team von Hengeler Mueller für Klöckner & Co sind (Corporate/M&A): Oda Christiane Goetzke, Maximilian Schiessl (beide Partner, beide Federführung), Caspar Haarmann (Counsel), Jasmin Atta-Schumacher, Jonas Drögemüller, Oleg Goldschmidt (alle Associate, alle Düsseldorf); außerdem (Finanzierung): Nikolaus Vieten (Partner, Frankfurt); Regulierung: Philipp Otto Neideck (Partner), Anja Balitzki (Counsel) Jan Schülting (Senior Associate) und Larissa Ruch (Associate, alle Düsseldorf).

Im Latham & Watkins-Team für Worthington: Rainer Traugott (Federführung, München), Lucas Schweitzer (Düsseldorf), Christopher Drewry, Cathy Birkeland (beide Chicago, alle Partner), Steffen Augschill (Counsel), Alexander Pfeifer (beide Düsseldorf), Rieke Klie (München), Jack DeMeulenaere (Chicago), Philipp Gärtner, Julian Glaub, Lena Hummel, , Christopher Maier, Sara Collorio (alle München, alle Associates, alle Corporate/M&A), Cindy Caillavet (Chicago), Alexandra Hagelüken (Frankfurt), Christian Jahn (München, alle Partner), Katie Stork (Counsel), Michael Harris, Nolan Dallara (alle Chicago), Johanna Wörle (München), André Traute (Frankfurt, alle Associates, alle Finance), Manasi Bhattacharyya (Chicago), Frank Bierwirth (Frankfurt, beide Counsel), KC Sands (Associate, Chicago, alle Capital Markets), Jason Cruise (Washington, D.C. ), Max Hauser (beide Partner), Nils Bremer (Counsel, beide Frankfurt), Alexandra Clark (Washington, D.C. ), Matteo Candioti (Frankfurt), Eva Beyer Blumental (Brüssel, beide Associate, alle Kartellrecht), Ulf Kieker (München), Jared Grimley (Houston, beide Partner), Johannes Lieb (München), Dominick Constantino, Molly Elkins (beide Houston, alle Associates, alle Tax), Florian Dehmel (Counsel), Julian Traub (Associate, beide München, Arbeitsrecht), Josh Marnitz (Partner, Los Angeles), Austin Pierce (Associate, Chicago, beide Umweltrecht), Pelin Serpin (Partner), Jamie Eimbinder (Associate, beide New York, Corporate/IP), Robert Brown (Partner, Houston), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz (beide Frankfurt), Diya Jajal (Austin, beide Associate, alle Datenrecht), Rachel Bates (Partner), Jeffrey Anderson (beide Chicago), Sven Nickel (Frankfurt, beide Counsel), Marie-Christine Welp (München), Brandon Hemans (New York, beide Associate, alle Real Estate), Andrew Galdes (Partner, Washington, D.C. ), Joachim Grittmann (Counsel), Maxim Glusdak (beide Frankfurt), Monica Calce (New York, beide Associate, alle Trade Controls/Sanctions), Drew Wisniewski (Partner), Lucas Novaes (Associate, beide Washington, D.C., Anti-Bribery/Anti-Corruption), Adam Paucek und Jannes May (beide Legal Analyst, München).