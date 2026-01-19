 Open menu
Business, M&A, Recht

Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

©ejn

Stahl-Merger. Worthington Steel holt die deutsche Klöckner & Co an Bord und stellt ein Übernahmenangebot. Kanzlei Hengeler Mueller ist behilfllich.

Hengeler Mueller berät Klöckner & Co beim Zusammenschluss mit Worthington Steel: Konkret haben Klöckner & Co SE und Worthington Steel GmbH (eine Tochter des US-Konzerns) eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Dazu hat Worthington Steel ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Klöckner-Aktien angekündigt, so eine Aussendung. Worthington wird bei dem Deal von Latham & Watkins betreut.

Klöckner & Co ist laut Eigenangaben einer der größten produzentenunabhängigen Metallverarbeiter, mit rund 6.000 Beschäftigten und 6,6 Milliarden Euro Umsatz. Worthington erreicht eine ähnliche Größenordnung. Laut Ankündigung anlässlich der Unterzeichnung des Zusammenschlusses am 15.1.2026 soll die Integration von Klöckner rund drei Jahre dauern, wobei der Düsseldorfer Sitz des Unternehmens das künftige Europa-HQ sein soll; das Klöckner-Management unter CEO Guido Kerkhoff bleibt im Amt, auch ein Abbau von Standorten oder Personal sei nicht geplant. Ziel sei, sich künftig auf höherwertige Produkte und Services zu konzentrieren.

Transaktion und Team

Der vereinbarte Angebotspreis beträgt 11,00 € pro Klöckner-Aktie in bar. Der implizierte Gesamtunternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf rund 2,1 Mrd. € (2,4 Mrd. US-Dollar).

Im Team von Hengeler Mueller für Klöckner & Co sind (Corporate/M&A): Oda Christiane Goetzke, Maximilian Schiessl (beide Partner, beide Federführung), Caspar Haarmann (Counsel), Jasmin Atta-Schumacher, Jonas Drögemüller, Oleg Goldschmidt (alle Associate, alle Düsseldorf); außerdem (Finanzierung): Nikolaus Vieten (Partner, Frankfurt); Regulierung: Philipp Otto Neideck (Partner), Anja Balitzki (Counsel) Jan Schülting (Senior Associate) und Larissa Ruch (Associate, alle Düsseldorf).

Im Latham & Watkins-Team für Worthington: Rainer Traugott (Federführung, München), Lucas Schweitzer (Düsseldorf), Christopher Drewry, Cathy Birkeland (beide Chicago, alle Partner), Steffen Augschill (Counsel), Alexander Pfeifer (beide Düsseldorf), Rieke Klie (München), Jack DeMeulenaere (Chicago), Philipp Gärtner, Julian Glaub, Lena Hummel, , Christopher Maier, Sara Collorio (alle München, alle Associates, alle Corporate/M&A), Cindy Caillavet (Chicago), Alexandra Hagelüken (Frankfurt), Christian Jahn (München, alle Partner), Katie Stork (Counsel), Michael Harris, Nolan Dallara (alle Chicago), Johanna Wörle (München), André Traute (Frankfurt, alle Associates, alle Finance), Manasi Bhattacharyya (Chicago), Frank Bierwirth (Frankfurt, beide Counsel), KC Sands (Associate, Chicago, alle Capital Markets), Jason Cruise (Washington, D.C. ), Max Hauser (beide Partner), Nils Bremer (Counsel, beide Frankfurt), Alexandra Clark (Washington, D.C. ), Matteo Candioti (Frankfurt), Eva Beyer Blumental (Brüssel, beide Associate, alle Kartellrecht), Ulf Kieker (München), Jared Grimley (Houston, beide Partner), Johannes Lieb (München), Dominick Constantino, Molly Elkins (beide Houston, alle Associates, alle Tax), Florian Dehmel (Counsel), Julian Traub (Associate, beide München, Arbeitsrecht), Josh Marnitz (Partner, Los Angeles), Austin Pierce (Associate, Chicago, beide Umweltrecht), Pelin Serpin (Partner), Jamie Eimbinder (Associate, beide New York, Corporate/IP), Robert Brown (Partner, Houston), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz (beide Frankfurt), Diya Jajal (Austin, beide Associate, alle Datenrecht), Rachel Bates (Partner), Jeffrey Anderson (beide Chicago), Sven Nickel (Frankfurt, beide Counsel), Marie-Christine Welp (München), Brandon Hemans (New York, beide Associate, alle Real Estate), Andrew Galdes (Partner, Washington, D.C. ), Joachim Grittmann (Counsel), Maxim Glusdak (beide Frankfurt), Monica Calce (New York, beide Associate, alle Trade Controls/Sanctions), Drew Wisniewski (Partner), Lucas Novaes (Associate, beide Washington, D.C., Anti-Bribery/Anti-Corruption), Adam Paucek und Jannes May (beide Legal Analyst, München).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing
  2. Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H
  3. 155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien
  4. Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

Neu in Recht:

Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

155 Mio. Euro-Pleite von LL-resources GmbH: Die Kanzleien

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

Neu in Bildung/Uni:

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Neu in Personalia:

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie