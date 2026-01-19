 Open menu
Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Wien. Otto Immobilien wird 70: Man erweitert die Geschäftsleitung, ordnet den Investmentbereich neu und bündelt die Immo-Bewertung in einer Tochter.

Otto Immobilien erweitert die Geschäftsleitung – bestehend aus den Geschäftsführern Eugen Otto und Martin Weinbrenner sowie Prokuristin Martina Cerny – um drei Führungskräfte. Außerdem werden mit Jänner 2026 die Bewertungsleistungen in der neuen Otto Immobilien Bewertung GmbH gebündelt. Konkret bedeutet das laut einer Aussendung:

  • Sandra Bodi, Leiterin Finanz- und Rechnungswesen im Immobilienmanagement, wird Prokuristin der Otto Immobilien Management GmbH.
  • Anthony Crow, Abteilungsleiter Gewerbe, erhält die Prokura für die Otto Immobilien GmbH.
  • Anna Geher, die seit 2020 die Bewertungsabteilung leitet, wird gemeinsam mit Eugen Otto Geschäftsführerin der neuen Otto Immobilien Bewertung GmbH.
  • Gleichzeitig übernimmt Philipp Maisel die Leitung der Investment Abteilung bei Otto Immobilien. Er ist seit 2021 im Unternehmen tätig und leitete bisher das Zinshaus-Team. Er folgt auf Christoph Lukaschek.

70 Jahre Otto Immobilien

2026 feiert Otto Immobilien das 70-jährige Bestehen, heißt es weiter. Der Grundstein wurde 1956 von Gertrude Otto gelegt, als sie in Wien eine Hausverwaltung gründete. Aus diesem Familienunternehmen entstand mit den Jahren der heutige Immobiliendienstleister.

„70 Jahre sind in unserer Branche eine lange Zeit. Was uns über all diese Jahre getragen hat, sind Verlässlichkeit, Qualität und der Wille, uns gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln“, so Eugen Otto.

