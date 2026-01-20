Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Graz/Salzburg. Die Merkur Versicherung bestellt Markus Zahrnhofer zum Risikovorstand. Damit wächst das Vorstandsteam von drei auf vier Personen.

Mit 1. Februar 2026 kommt es laut einer Aussendung zu einer Veränderungen im Vorstandsteam der Merkur Versicherung AG: Der Aufsichtsrat hat Markus Zahrnhofer zum Risikovorstand (CRO) bestellt. Als viertes Vorstandsmitglied übernimmt er demnach die Leitung der Bereiche Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung, Risikomanagement und Konzernmathematik sowie die Auslandstöchter.

Markus Zahrnhofer ist Vorstandsvorsitzender der Merkur Lebensversicherung AG mit Sitz in Salzburg und damit an der Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich AG beteiligt.

Im Vorfeld der geplanten Verschmelzung mit der Merkur Versicherung AG übernimmt er mit 1. Februar 2026 die Funktion des Risikovorstands. Bis zur Integration im Herbst 2026 werde Zahrnhofer seine Agenden und Verantwortlichkeiten in der Merkur Lebensversicherung AG weiterhin wahrnehmen.

Das Statement

„Ich freue mich sehr, dass Markus Zahrnhofer, der das Team Merkur seit langem als Mitgestalter kennt, nun zum richtigen Zeitpunkt den Vorstand der Merkur Versicherung AG bereichert. Mit seiner fachlichen Präzision und seinem menschlichen Gespür wird er die erfolgreiche Umsetzung der Verschmelzung maßgeblich unterstützen und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten“, so Alexander Lechner, Aufsichtsratsvorsitzender der Merkur Versicherung.