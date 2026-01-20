 Open menu
Finanz, Personalia

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Markus Zahrnhofer ©Merkur

Graz/Salzburg. Die Merkur Versicherung bestellt Markus Zahrnhofer zum Risikovorstand. Damit wächst das Vorstandsteam von drei auf vier Personen.

Mit 1. Februar 2026 kommt es laut einer Aussendung zu einer Veränderungen im Vorstandsteam der Merkur Versicherung AG: Der Aufsichtsrat hat Markus Zahrnhofer zum Risikovorstand (CRO) bestellt. Als viertes Vorstandsmitglied übernimmt er demnach die Leitung der Bereiche Lebensversicherung, Sach- und Unfallversicherung, Risikomanagement und Konzernmathematik sowie die Auslandstöchter.

Markus Zahrnhofer ist Vorstandsvorsitzender der Merkur Lebensversicherung AG mit Sitz in Salzburg und damit an der Übernahme der Nürnberger Versicherung Österreich AG beteiligt.

Im Vorfeld der geplanten Verschmelzung mit der Merkur Versicherung AG übernimmt er mit 1. Februar 2026 die Funktion des Risikovorstands. Bis zur Integration im Herbst 2026 werde Zahrnhofer seine Agenden und Verantwortlichkeiten in der Merkur Lebensversicherung AG weiterhin wahrnehmen.

Das Statement

„Ich freue mich sehr, dass Markus Zahrnhofer, der das Team Merkur seit langem als Mitgestalter kennt, nun zum richtigen Zeitpunkt den Vorstand der Merkur Versicherung AG bereichert. Mit seiner fachlichen Präzision und seinem menschlichen Gespür wird er die erfolgreiche Umsetzung der Verschmelzung maßgeblich unterstützen und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten“, so Alexander Lechner, Aufsichtsratsvorsitzender der Merkur Versicherung.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations
  2. KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO
  3. Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax
  4. Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neu in Recht:

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Parkplatz-Abmahnungen: Welche Höhe laut VKI & Co künftig droht

Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Neu in Steuer:

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Neu in Bildung/Uni:

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Neu in Personalia:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie