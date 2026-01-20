Medizintechnik-Deal um Fluidda, Schönherr berät

Belgien/Österreich. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät FRI-Invest beim Verkauf des Lungen-CT-Spezialisten Fluidda an Medizin-Dienstleister Banook.



Schönherr hat die FRI-Invest GmbH und deren Gesellschafter:innen bei der Transaktionsstrukturierung sowie zu den österreichrechtlichen Aspekten der Übernahme von Fluidda durch Banook beraten, so eine Aussendung. Zuvor hatte Schönherr die FRI-Invest GmbH bereits bei ihrer Erstinvestition in Fluidda begleitet.

Die Unternehmen

Fluidda, mit Sitz in Belgien, ist Spezialist für numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics) sowie für quantitative CT-basierten Bildgebung zur Beurteilung von Lungenstruktur und -funktion. Die firmeneigene Functional-Respiratory-Imaging-Plattform (FRI-Platform) werde weltweit zur Arzneimittelentwicklung und Optimierung von Behandlungen eingesetzt.

Käufer Banook ist ein global aktiver Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen zentrale kardiale Sicherheit, zentrale Bildgebung und klinisches Endpunktmanagement. Die Übernahme von Fluidda sol lhelfen, die Banook-Geschäftsbereiche der klinischen Atemwegsforschung und fortschrittlichen Bildgebungsanalytik zu diversifizieren und auszubauen.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team, das die Transaktion begleitete, bestand aus Thomas Kulnigg (Partner), Clemens Pretscher (Rechtsanwalt), Niklas Kerschbaumer (Rechtsanwalt) und Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter).

Loyens & Loeff beriet die Gesellschafter:innen von Fluidda zu sämtlichen belgischen Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Transaktion.

