Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Wirtschaftskanzleien. Mirjam Holuschka (31) ist neue Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam von Binder Grösswang. Sie kommt von Uni Wien und CMS.

Holuschka verstärkt laut einer Aussendung ab dem 21. Jänner als Rechtsanwältin das Arbeitsrechtsteam von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang, dem sie seit vergangenem September (bisher als Rechtsanwaltsanwärterin) angehört hat.

Ihre Schwerpunkte liegen laut den Angaben in den Bereichen Arbeitszeitrecht, Vertretung vor Arbeits- und Sozialgerichten, nationale und internationale Unternehmensrestrukturierungen, sowie Ausarbeitung von Management- und Arbeitsverträgen.

Die Laufbahn

Dr. Mirjam Holuschka war vor ihrem Eintritt bei Binder Grösswang u.a. als Universitätsassistentin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie bei Wirtschaftskanzlei CMS tätig. Ihre Dissertation „Graubereiche des Arbeitszeitbegriffs“ an der Uni Wien hat einen Förderpreis der Maria Schaumayer Stiftung erhalten.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, dass Mirjam Holuschka unser Arbeitsrechtsteam nun als Rechtsanwältin verstärkt. Mit ihrer ausgewiesenen Expertise bringt sie genau jene Kombination aus Fachwissen und Praxisnähe mit, die unsere Mandanten schätzen. Ihre ausgezeichnete wissenschaftliche Qualifikation und ihr Engagement machen sie zu einer großen Bereicherung für unser Team“, so Horst Lukanec, Partner im Arbeitsrechtsteam.

„Mein Anspruch ist es, für unsere Mandanten praxistaugliche, rechtssichere und effiziente Lösungen zu entwickeln, und aktuelle arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Tiefgang und Umsetzbarkeit zu beantworten“, so Mirjam Holuschka.