 Open menu
Bildung & Uni, Personalia, Recht

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Mirjam Holuschka ©Binder Grösswang

Wirtschaftskanzleien. Mirjam Holuschka (31) ist neue Rechtsanwältin im Arbeitsrechtsteam von Binder Grösswang. Sie kommt von Uni Wien und CMS.

Holuschka verstärkt laut einer Aussendung ab dem 21. Jänner als Rechtsanwältin das Arbeitsrechtsteam von Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang, dem sie seit vergangenem September (bisher als Rechtsanwaltsanwärterin) angehört hat.

Ihre Schwerpunkte liegen laut den Angaben in den Bereichen Arbeitszeitrecht, Vertretung vor Arbeits- und Sozialgerichten, nationale und internationale Unternehmensrestrukturierungen, sowie Ausarbeitung von Management- und Arbeitsverträgen.

Die Laufbahn

Dr. Mirjam Holuschka war vor ihrem Eintritt bei Binder Grösswang u.a. als Universitätsassistentin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie bei Wirtschaftskanzlei CMS tätig. Ihre Dissertation „Graubereiche des Arbeitszeitbegriffs“ an der Uni Wien hat einen Förderpreis der Maria Schaumayer Stiftung erhalten.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, dass Mirjam Holuschka unser Arbeitsrechtsteam nun als Rechtsanwältin verstärkt. Mit ihrer ausgewiesenen Expertise bringt sie genau jene Kombination aus Fachwissen und Praxisnähe mit, die unsere Mandanten schätzen. Ihre ausgezeichnete wissenschaftliche Qualifikation und ihr Engagement machen sie zu einer großen Bereicherung für unser Team“, so Horst Lukanec, Partner im Arbeitsrechtsteam.

„Mein Anspruch ist es, für unsere Mandanten praxistaugliche, rechtssichere und effiziente Lösungen zu entwickeln, und aktuelle arbeitsrechtliche Fragestellungen mit Tiefgang und Umsetzbarkeit zu beantworten“, so Mirjam Holuschka.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Medizintechnik-Deal um Fluidda, Schönherr berät
  2. Parkplatz-Abmahnungen: Welche Höhe laut VKI & Co künftig droht
  3. Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller
  4. Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neu in Recht:

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Parkplatz-Abmahnungen: Welche Höhe laut VKI & Co künftig droht

Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Neu in Steuer:

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Neu in Bildung/Uni:

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Neu in Personalia:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie