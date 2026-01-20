 Open menu
Motor, Recht

Parkplatz-Abmahnungen: Welche Höhe laut VKI & Co künftig droht

©ejn

Auto & Recht. Ein neues Gesetz soll „Parkplatzabzocke“ mit Besitzstörungsklagen einbremsen: VKI, AK, ÖAMTC und ARBÖ haben dazu gemeinsame Tipps und Berechnungsregeln veröffentlicht.

Seit Jahren sorgen Drohungen mit Besitzstörungsklagen und Abmahnmodelle mit hohen Zahlungsaufforderungen für Verunsicherung, heißt es in einer Aussendung, mit der VKI, AK, ÖAMTC und ARBÖ gemeinsam über die Neuerung informieren und Tipps zur Handhabung geben.

Seit 1.1.2026 ist ein neues Gesetz in Kraft, das die Kosten von Gerichtsverfahren reduzieren, Konsument:innen besser vor überzogenen Forderungen schützen und der „Parkplatzabzocke“ den wirtschaftlichen Boden entziehen soll. Konkret wurden dazu Gerichtsgebührengesetz, Rechtsanwaltstarifgesetz und Zivilprozessordnung geändert.

Das Problem und das neue Gesetz

Schon geringfügige Handlungen wie ein kurzes Anhalten oder Wenden auf fremdem Grund führten bisher häufig zu Zahlungsforderungen von 400 bis 600 Euro. Der VKI hat dazu zahlreiche Verfahren erfolgreich geführt, heißt es.

„Diese Verfahren haben gezeigt, dass die behaupteten Kostenansprüche rechtlich nicht haltbar sind – die Geschäftsmodelle zur Kapitalisierung des Besitzschutzes haben aber weiterhin funktioniert, weil die Betroffenen aus Angst vor Klagen gezahlt haben“, so Petra Leupold, Leiterin Intervention im VKI.

Die Änderungen

Mit Jahresbeginn 2026 kam es nun zu einer Änderung der Spielregeln: Die Verfahrenskosten werden von bislang rund 500 Euro auf rund 200 Euro gesenkt, wenn die Klage von den Besitzstörer:innen nicht bekämpft wird. In diesem Betrag sind sowohl die Gerichtsgebühr von nunmehr 70 Euro als auch die gegnerischen Rechtsanwaltskosten auf einer Bemessungsgrundlage von 40 Euro enthalten.

Schon nach der geltenden Rechtslage bestehe kein Anspruch auf andere Kosten als jene für Halterauskunft, Porto und gegebenenfalls Anwaltskosten – für pauschale „Aufwandersätze“ oder ähnliche Zusatzforderungen gibt es keine rechtliche Grundlage. „Überzogene Forderungen von 350 oder 400 Euro gehören damit der Vergangenheit an, weil die Gerichtskosten deutlich niedriger sind – dem Geschäftsmodell wird die wirtschaftliche Grundlage entzogen“, erwartet Leupold. Details zur Berechnung des VKI gibt es hier und die gemeinsamen Leitlinien von VKI, AK und Automobilklubs hier.

Neu ist auch die Möglichkeit, in Besitzstörungsverfahren den Obersten Gerichtshof (OGH) anzurufen. „Damit ist sichergestellt, dass im Interesse der Rechtssicherheit eine einheitliche Klärung von Rechtsfragen durch den OGH erfolgen kann“, so Leupold. Dass der VKI und seine Verbündeten im Fall des Falles den Gang zum Höchstgericht antreten werden, ist anzunehmen.

Die empfohlene Vorgangsweise

Auch künftig kann Autofahrer:innen ein böser Brief wegen (vermeintlicher) Besitzstörung ins Haus flattern, denn die Änderung der Rechtslage bedeutet nicht, dass Grundstücksbesitzer sich künftig Falschparker gefallen lassen müssen. Der VKI empfiehlt aber Betroffenen, Zahlungsforderungen sorgfältig zu prüfen und sich bei Unsicherheiten beraten zu lassen.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Medizintechnik-Deal um Fluidda, Schönherr berät
  2. Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang
  3. Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller
  4. Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neu in Recht:

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

Parkplatz-Abmahnungen: Welche Höhe laut VKI & Co künftig droht

Klöckner dockt bei Worthington an mit Kanzlei Hengeler Mueller

Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing

Medienplattform „CNBC DACH“ startet mit Kanzlei E+H

Neu in Steuer:

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Neu in Bildung/Uni:

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Neu in Personalia:

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie