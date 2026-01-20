TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Wien. Christian Fichtinger (38) ist seit Anfang 2026 neuer Partner bei der Steuerberatungskanzlei TPA.

Christian Fichtinger erweitert die Führungsriege von TPA, so eine Aussendung: Der Steuerberater wurde per 1.1.2026 zum Partner ernannt. Insgesamt beschäftigt TPA derzeit über 850 Mitarbeiter:innen an 15 österreichischen Niederlassungen.

Die Laufbahn

Fichtinger hat den Master Steuern und Rechnungslegung der WU Wien absolviert und ist auf M&A, Konzernsteuerrecht, internationale Umstrukturierungen und Privatstiftungen spezialisiert. Seit seinem Eintritt bei TPA im Jahr 2019 habe er maßgeblich zur erfolgreichen Beratung komplexer Transaktionen beigetragen und sich als verlässlicher Ansprechpartner für Unternehmen und Investoren etabliert.

TPA Partner Gerald Kerbl: „Wir freuen uns sehr, Christian Fichtinger als Partner bei TPA willkommen zu heißen. Er glänzt nicht nur durch sein Fachwissen und seine Expertise, er wird auch auf menschlicher Ebene von seinen Kolleginnen und Kollegen überaus geschätzt.“