Recht, Veranstaltung

Die Preisträgerinnen der Women in Law Awards 2026

Die Preisträgerinnen der Women in Law Awards 2026 ©Christoph Dethloff

Events & Juristinnen. Women in Law lud am 15. Jänner 2026 in die ARS Akademie in Wien. Awards gab es u.a. für Richterin Gabriele Kucsko-Stadlmayer und Rechtsanwältin Caroline Kindl.

Am 15. Jänner lud Women in Law unter dem Motto „Die Welt im Umbruch – Zukunft gemeinsam gestalten“ in die Räumlichkeiten der ARS Akademie in Wien. Den inhaltlichen Auftakt der Veranstaltung gestaltete Wiebke Ankersen, Geschäftsführerin der AllBright Stiftung, mit einer Eröffnungskeynote rund um die Themen Führung, Gleichstellung und Zukunftsfähigkeit.

Im Anschluss wurden Themen wie Mentoring- und Führungskräfteprogramme, Studien, andere Events sowie aktuelle Themen für Aufsichtsrätinnen behandelt.

Bei einer Podiumsdiskussion zum Veranstaltungsmotto „Die Welt im Umbruch – Zukunft gemeinsam gestalten“ diskutierten Sophie Martinetz, Caroline Weerkamp, Wiebke Ankersen, Caroline Kindl und Gabriele Kucsko-Stadlmayer darüber, wie Zukunft in Zeiten gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen verantwortungsvoll gestaltet werden könne.

Die Awards

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends war die diesjährige Verleihung der Women in Law Awards. Folgende Preise wurden verliehen:

  • „Women in Law Award für das Lebenswerk“ an Rechtswissenschaftlerin und Richterin Gabriele Kucsko-Stadlmayer.
  • „Women in Law x Tax 2026“ an Rechtsanwältin und Steuerberaterin Caroline Kindl.
  • „5 Jahre Jubiläum – Women in Insurance“ an die Fokusgruppe Nora Michtner, Victoria Michler, Kerstin Keltner.
  • „5 Jahre Jubiläum – Women in Banking“ an die Fokusgruppe Valeska Grond-Szucsich, Sabine Götsch, Alexandra Simotta.

„Seit 2014 arbeiten wir daran, Juristinnen sichtbar zu machen und zu vernetzen, weil starke Netzwerke und gegenseitige Unterstützung gerade in Zeiten des Umbruchs entscheidend sind. Der Neujahrsauftakt hat gezeigt, wie viel Kraft in unserer Community steckt“, so Sophie Martinetz, Chefin von Women in Law.

Women in Law wurde 2014 von Martinetz ins Leben gerufen, die Veranstaltungen werden von ihr gemeinsam mit Caroline Weerkamp organisiert. „Die Women in Law Awards stehen für Exzellenz, Haltung und Engagement. Mit der Auszeichnung herausragender Juristinnen und unserer Fokusgruppen wollen wir nicht nur Leistungen würdigen, sondern auch Zukunft aktiv mitgestalten – gemeinsam und über Sektorengrenzen hinweg“, so Weerkamp.

