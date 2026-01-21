 Open menu
Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

Tina Altmann ©Deloitte / feelimage

Big Four. Deloitte Österreich befördert Tina Altmann, Stephan Heschl und Matthew Rossetti zu Partnern im Bereich Wirtschaftsprüfung.

Deloitte Österreich baut mit Jahreswechsel die oberste Führungsebene aus und ernennt drei neue Partnerinnen und Partner in der Wirtschaftsprüfung, so eine Aussendung.

Die drei neuen Partner:innen

  • Tina Altmann (40) wurde Anfang 2026 zur Partnerin im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Österreich ernannt. Seit 2007 ist sie beim Beratungsunternehmen tätig und gelte hier als primäre Ansprechpartnerin für Leasingklienten. Die aus Wien stammende Expertin werde als Partnerin künftig auch verstärkt die Betreuung von Non-Leasing-Mandaten übernehmen.
  • Stephan Heschl (45) ist seit Jänner neuer Partner im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Österreich. Der FSI-Experte aus Niederösterreich bringe 18 Jahre Deloitte-Erfahrung mit und soll in seiner neuen Rolle insbesondere die regionale Präsenz in der Prüfung und Beratung von Banken weiter ausbauen. Zudem treibe er den gezielten Einsatz moderner Technologien im Audit voran.
  • Matthew Rossetti (36) ist neuer Partner für Audit & Assurance bei Deloitte Österreich. Der gebürtige Kanadier ist seit zehn Jahren für das Beratungsunternehmen im Einsatz und hat sich auf die Prüfung großer Konzerne innerhalb des globalen Netzwerkes spezialisiert. Als Partner werde Rossetti die internationale Vernetzung von Deloitte Österreich ausbauen und das Leistungsspektrum erweitern.

