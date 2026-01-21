 Open menu
Finanz, Recht

Finanzmarktsammelgesetz setzt Vorgaben für grüne EU-Anleihen um

Erwin Schrödinger Lokal 1 ©Parlamentsdirektion / Thomas Topf

Österreich. Teil des neuen Finanzmarktsammelgesetzes ist die Umsetzung der EU-Verordnung über europäische grüne Anleihen (EuGB), inklusive Kontrollinstanzen.

Teil des von der Regierung dem Finanzausschuss übermittelten Finanzmarktsammelgesetzes (366 d.B.) ist ein neues EuGB-Verordnung-Vollzugsgesetz (EuGB-VVG), das der wirksamen Anwendung der direkt gültigen EU-Verordnung über europäische grüne Anleihen (EuGB) in Österreich dienen soll, wie die Parlamentskorrespondenz berichtet.

Dadurch sollen einheitliche Standards und Transparenzregeln eingeführt werden, die das Vertrauen der Investoren stärken und Greenwashing verhindern. Insgesamt zielen die Maßnahmen darauf ab, die Transparenz, Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Finanzplatzes im Einklang mit dem European Green Deal zu erhöhen, heißt es.

Die Rolle der FMA wird weiter ausgebaut

Zentrale Rolle soll dabei die FMA als zuständige Stelle spielen:

  • Um die Einhaltung der Offenlegungspflichten zur Mittelverwendung zu überwachen, soll die FMA mit umfassenden Aufsichts-, Ermittlungs- und Sanktionsbefugnissen ausgestattet werden.
  • Bei Verstößen gegen die Verordnung soll die FMA etwa den Handel aussetzen, die Verwendung der Bezeichnung „EuGB“ untersagen oder Verwaltungsstrafen verhängen können, die bei juristischen Personen bis zu 500.000 € oder 0,5% des jährlichen Gesamtumsatzes betragen können.
  • Darüber hinaus soll die FMA als Sammelstelle für das zentrale europäische Zugangsportal (ESAP) bestimmt werden, um die digitale Zugänglichkeit und Vergleichbarkeit von Informationen über grüne Anleihen sicherzustellen.

Zahlreiche andere Gesetzesänderungen im Rahmen der Novelle umfassen unter anderem technische Anpassungen im Bankensektor, wie die Ausübung von Wahlrechten beim Output Floor (Basel III) sowie die Förderung von Echtzeitüberweisungen. Zur Absicherung dieser Standards sollen der FMA erweiterte Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse übertragen und die Finanzierung der Behörde sichergestellt werden.

Nationalbank soll laut SPÖ FMA-Verordnungen überprüfen

Ein von Kai Jan Krainer (SPÖ) für die Regierungsparteien eingebrachter Ausschussantrag sieht zudem eine Änderung des Nationalbankgesetzes vor. Laut Krainer sollen künftig jene Gutachten, die die Nationalbank bei Verordnungen und Erlässen der FMA erstellt, nicht nur die Finanzmarktstabilität, sondern auch negative Auswirkungen auf die Realwirtschaft berücksichtigen. Zudem kündigte Krainer an, dass geplant sei, einen Abänderungsantrag mit inhaltlichen Korrekturen zur Regierungsvorlage vorzulegen.

Das Finanzmarktsammelgesetz werde statt einer Stärkung des Kapitalmarkts zu einer weiteren Regulierung durch den Staat führen, argumentierte Barbara Kolm (FPÖ) die Ablehnung durch ihre Fraktion.

Neben Regulierungsmaßnahmen beinhalte die Regierungsvorlage auch Deregulierungsmaßnahmen, etwa beim Finalitätsgesetz, entgegnete Christoph Pramhofer (NEOS). Auch für das „Onboarding weiterer Kryptodienstleister“ in Österreich komme es zu weiteren Verbesserungen.

Für Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl geht es beim Finanzmarktsammelgesetz um die Umsetzung europäischer Vorgaben, wobei eine vertiefende Harmonisierung der Finanzmärkte Sinn mache.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb
  2. Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations
  3. Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing
  4. Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Kauflaune bei E-Autos weltweit deutlich gebremst, so EY

Drei neue Directors beim Biotechnologie-Unternehmen Reploid

Brantner green solutions macht Reinhard Grießler zum Geschäftsführer

Neu in Finanz:

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Nationalbank macht Regina Fuchs zur ersten Direktorin für Statistik

Neu in Recht:

KWR holt Julia Kandler für Öffentliches Wirtschafts- und Energierecht

Die Preisträgerinnen der Women in Law Awards 2026

Finanzmarktsammelgesetz setzt Vorgaben für grüne EU-Anleihen um

Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

Medizintechnik-Deal um Fluidda, Schönherr berät

Neu in Steuer:

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Neu in Personalia:

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Mirjam Holuschka ist jetzt Anwältin bei Binder Grösswang

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite