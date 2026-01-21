KWR holt Julia Kandler für Öffentliches Wirtschafts- und Energierecht

Wirtschaftskanzleien. Seit Jänner ist Anwältin Julia Kandler (35) neu im Team für Öffentliches Wirtschaftsrecht und Energierecht bei KWR.

Kandlers Schwerpunkte liegen laut einer Aussendung in der Betreuung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaft, Beratungen im öffentlichen Wirtschaftsrecht, sowie der Vertretung vor Behörden und Verwaltungsgerichten.

Die Laufbahn

Mag. Julia Kandler ist seit 2026 als Rechtsanwältin im Energierechtsteam von KWR tätig. Zuvor war sie als Rechtsanwältin in einer Wiener Wirtschaftskanzlei sowie als Verwaltungsexpertin beim Amt der Vorarlberger Landesregierung tätig.

„Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Julia Kandler eine äußerst kompetente Spezialistin für unsere Kanzlei zu gewinnen. Sie stellt eindeutig eine große Bereicherung für das Team dar“, so HR-Partnerin Katharina Trettnak-Hahnl. „Der Eintritt von Julia Kandler markiert einen weiteren Ausbau unserer Kanzlei im Öffentlichen Wirtschaftsrecht und im Energierecht. Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, um KWR und seine Beratungsfelder noch attraktiver zu gestalten und junge Talente für unsere Kanzlei zu gewinnen. Gemeinsam werden wir unsere Position nicht nur in diesem Bereich weiter stärken“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.