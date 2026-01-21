Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

Veranstaltung. Der Fachverlag Manz lud am 14. Jänner 2026 zum offiziellen Launch der neuen KI-Fachzeitschrift „ailex“ in den Wintergarten des Erste Campus in Wien.

Der offizielle Launch der neuen Fachzeitschrift „ailex“ fand am 14. Jänner 2026 im Wintergarten des Erste Campus statt und versammelte laut Aussendung rund 70 geladene Gäste aus Justiz, Technologie, Wirtschaft und Wissenschaft.

Nach den Eröffnungsreden der Herausgeber betonte Manz-Programmmanager Christian Giendl die strategische Bedeutung von „ailex“ innerhalb des Verlagsprogramms: „Manz beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv damit, wie KI den juristischen Alltag verändert. Eine Fachzeitschrift zu diesem Thema ist daher eine logische und spannende Ergänzung unseres Programms“, so Giendl.

Viermal jährlich

Laut Verlag wird die Zeitschrift künftig viermal jährlich technische Grundlagen, aktuelle KI-rechtliche Entwicklungen und Case-Studies aus der Rechtsanwendung behandeln. Die Herausgeber:innen sind:

Mag.a Merve Taner (Legal Counsel AI & Product Advisory bei der Erste Bank, zuständig für die rechtliche Beurteilung von KI-Produkten und KI-gestützter Prozessoptimierung).

Mag.a Alexandra Ciarnau (Co-Leiterin der Digital Industries Group bei der Wirtschaftskanzlei Dorda Rechtsanwälte).

DI Dr. Bernhard Nessler (Research Manager for Intelligent Systems and Certification of AI am Software Competence Center Hagenberg, SCCH).

Die Redaktion besteht aus Gregor Aichinger, Beatrice Ladenbauer und Alexandra Ebert. Die erste Ausgabe behandelt unter anderem die Themen:

„Wenn Intelligenz zur Rechtsfrage wird – ein Plädoyer für den informierten Diskurs“

„An der Schnittstelle zwischen KI und Datenschutz: Einblicke in die Arbeit der österreichischen Datenschutzbehörde“

„Was ist noch herkömmliche Software? Ein Ausschlussverfahren zur Negativabgrenzung zwischen herkömmlicher Software und KI-Systemen“

„Kundenhotline 2.0: Wie viel Emotionserkennung ist zu viel?“

„KI-Funktionen als neue Services unter dem Blickwinkel der Vertragserfüllung“

„Urheberrechtsstrategien im Umgang mit GPAI-Modellen – eine Analyse unter Berücksichtigung der EU-Leitlinien, des AI Code of Practice und internationaler Rechtsprechung“

„Was bedeutet KI-Kompetenz ’nach besten Kräften‘ und was folgt daraus straf- und schadenersatzrechtlich?“