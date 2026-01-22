Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Versicherungsmakler. Aon Austria ernennt Philipp Nemec (30) zum neuen Regionalmanager für Vorarlberg. Er war zuletzt Vize-Landesdirektor für Firmenkunden der Unicredit Bank Austria.

Philipp Nemec ist laut Aussendung neuer Regionalmanager von Aon Austria für Vorarlberg. Vor seinem Wechsel zu Aon war er stellvertretender Landesdirektor für Firmenkunden der Unicredit Bank Austria in dem Bundesland. Davor war in der Beratung und Betreuung von Großkunden im internationalen Netzwerk von UniCredit aktiv. Seine Karriere startete er bei der swisspartners Versicherung AG in Vaduz.

Nemec hat zwei Master of Science (MSc) in Finance und International Business (Hult International Business School, Boston/London) sowie einen Bachelor of Science der Uni Liechtenstein.

Die Statements

„Vorarlberg ist ein wirtschaftlich starkes und innovationsgetriebenes Bundesland mit hoher unternehmerischer Kompetenz. Mit Philipp Nemec gewinnen wir eine junge, ambitionierte und fachlich hoch kompetente Führungspersönlichkeit, die gemeinsam mit unserem Team vor Ort unsere Firmenkunden bestmöglich begleiten und die regionale Entwicklung von Aon nachhaltig vorantreiben wird“, so Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon in Österreich.

„Durch meine langjährige Erfahrung in der Beratung von Industrie- und Firmenkunden weiß ich, wie wichtig ein ganzheitliches, individuelles Risikomanagement für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen ist“, so Nemec: „Unser Fokus liegt dabei klar auf Kundennähe, Beratungsqualität und dem weiteren Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen, um die Position von Aon in Vorarlberg konsequent weiterzuentwickeln.“

