Erste und Raiffeisen holen sich viel Geld mit Wolf Theiss

Banken & Emissionen. Wolf Theiss berät RBI und Erste Group bei Emissionen über 650 bzw. 750 Millionen Euro. Dabei waren auch die Kanzleien CMS und White & Case aktiv.

Bei zwei aktuelle Banken-Emissionen war Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss laut Aussendung beratend tätig.

650 Millionen Euro für die RBI

Demnach beriet die Sozietät die Raiffeisen Bank International AG (RBI) bei der Emission von 650 Millionen Euro Additional Tier 1 Notes und einem Rückkaufangebot für 500.000.000 Euro Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes aus dem Jahr 2020 im Hinblick auf österreichisches Recht.

Die „650.000.000 Euro Fixed to Reset Rate Additional Tier 1 Notes of 2026 with a First Reset Date on 15 December 2032“ (ISIN: XS3258450074) wurden am 20. Jänner 2026 emittiert. Das Wolf Theiss-Team bestand aus Partner Claus Schneider und Counsel Christine Siegl (beide Banking & Finance), unterstützt von Partner Eva Stadler und Senior Associate Alexander Quendler (beide Tax).

750 Millionen Euro für die Erste

Wolf Theiss hat weiters die Erste Group Bank AG als Emittentin bei der Emission von „750.000.000 Euro Subordinated Callable Fixed Rate Reset Notes due 2036“ (ISIN: AT0000A3RNZ8) rechtlich beraten.

Die nachrangigen Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zehn Jahren und wurden laut den Angaben mit einem anfänglichen Kupon von 3,75% per annum bei institutionellen Investoren und geeigneten Gegenparteien platziert. Die Schuldverschreibungen sind im Amtlichen Handel der Wiener Börse notiert. Das Closing erfolgte am 21. Jänner 2026.

Die Erste wurde von einem Team unter der Leitung von Partner Claus Schneider und Counsel Nikolaus Dinhof-Renezeder beraten. Unterstützt wurden sie von Senior Associate Sebastian Prakljacic und Associate Magdalena Bertsch (alle Capital Markets). Zu steuerrechtlichen Aspekten beriet Partner Eva Stadler, unterstützt von Senior Associate Alexander Quendler (beide Tax).

Auch White & Case und CMS aktiv

Das internationale Bankenkonsortium für die Erste-Emission wurde von White & Case sowie hinsichtlich österreichischen Rechts von CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH beraten.