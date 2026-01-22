Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Wien. Alexander Capka und Elena Lanmüller sind seit Jänner neu im Anwaltsteam von Wirtschaftskanzlei Dorda.

Dorda Rechtsanwälte hat laut Aussendung zwei neue Rechtsanwält:innen: Alexander Capka und Elena Lanmüller sind mit 20. Jänner 2026 als Anwälte eingetragen, ihre Themen sind v.a. Immobilien- und Baurecht sowie Life Science.

Laufbahnen und Tätigkeiten

Alexander Capka arbeitet seit 2021 bei Dorda, zuletzt als Rechtsanwaltsanwärter im Immobilien- und Baurechtsteam. Zuvor war er mehrere Jahre als juristischer Mitarbeiter in einer Wiener Wirtschaftskanzlei tätig. Capka studierte Rechtswissenschaften an der Universität Wien und absolvierte davor die HTL Mödling für Hochbau. Er verbinde damit juristische Expertise und technisches Know-how.

Elena Lanmüller wurde während ihres Studiums 2017 Teil des Dorda Teams und bereits als Trainee 2018 Teil der Health & Life Science Group der Kanzlei, die sie seit 2021 als Associate verstärke. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Arzneimittel- und Medizinprodukterecht, mit besonderem Fokus auf Life Science Litigation und Digital Health.

Die Statements

Francine Brogyanyi, Managing Partnerin bei Dorda: „Elena ist nicht nur juristisch präzise, sondern denkt strategisch konsequent im Sinne der Mandant:innen weiter. Sie verbindet fachliche Tiefe mit Verantwortungsbewusstsein und klarer Haltung. In einem hochregulierten und dynamischen Umfeld wie Life Sciences ist diese Kombination für Mandant:innen von zentraler Bedeutung.“

Dorda-Partner Stefan Artner: „Mit Alexander Capka gewinnen wir Transaktionsroutine vereint mit technischem Verständnis, und verstärken damit gezielt auch die im Baubereich wichtige Zusammenarbeit mit Sachverständigen. Gerade im Real Estate Team bekennen wir uns daher zu dem Motto: Klar in der Analyse, lösungsstark in der Umsetzung.“