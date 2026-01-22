Seada Killinger leitet Wiens neue Justizanstalt für Jugendliche

Wien. Am 19. Jänner 2026 fand die Amtseinführung von Seada Killinger als Leiterin der neuen Justizanstalt für den Jugendvollzug Wien-Münnichplatz statt.

Die Amtseinführung von Seada Killinger als Leiterin der neuen Justizanstalt für den Jugendvollzug Wien-Münnichplatz fand am 19. Jänner 2026 statt. Dabei präsentierten Justizministerin Anna Sporrer, Friedrich Koenig (Generaldirektor für den Strafvollzug), David Klingbacher (Leiter der Abteilung „Vollzug und Betreuung“ im Justizministerium) und Anstaltsleiterin Seada Killinger die neue Sonderanstalt.

„Die Justizanstalt Münnichplatz steht sinnbildlich für die Chance junger Menschen, ihren Kompass im Leben zu finden. Wir haben hier eine Infrastruktur geschaffen, die ‚Umkehr‘ nicht nur als frommen Wunsch begreift, sondern durch Arbeit und Therapie täglich lebt“, so Justizministerin Anna Sporrer in einer Aussendung.

„Mit der neuen Sonderanstalt für den Jugendvollzug Wien-Münnichplatz schaffen wir einen spezialisierten Rahmen, der den besonderen Bedürfnissen junger Insassen gerecht wird“, so Friedrich Koenig, Generaldirektor für den Strafvollzug.

Die Laufbahn

Seada Killinger ist seit 25 Jahren im österreichischen Strafvollzug tätig, davon 14 Jahre in leitenden Funktionen. Nach Stationen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, der Vollzugsdirektion und als Departmentleiterin in Wien-Simmering war sie ab 2014 Vollzugsleiterin und ab 2018 stellvertretende Anstaltsleiterin der Justizanstalt Korneuburg.

Von 2021 bis 2024 leitete sie die Justizanstalt Krems. Zudem ist sie laut den Angaben Lehrbeauftragte an der Strafvollzugsakademie, Gastlektorin an Universitäten, Laienrichterin am OLG Wien und seit zehn Jahren Mediensprecherin der Justizanstalt Korneuburg.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen. Newsletter anmelden/verwalten