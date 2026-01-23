 Open menu
Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

Fortbildung. Um Bilanzierung, Finanzierung und Steuerrecht geht es bei den Wiener Bilanzrechtstagen von 23. bis 24. April 2026.

Die Wiener Bilanzrechtstage sollen in drei Monaten eine Plattform für alle bieten, die zu Bilanzierung, Finanzierung und Steuerrecht aktuell informiert werden wollen, heißt es bei der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Die Themen

Beleuchtet werden demnach aktuelle Entwicklungen rund um Fremdkapital, Konzernfinanzierung und steuerliche Rahmenbedingungen. Es referieren Professor:innen der WU und weiterer Universitäten, u.a.:

  • Die ökonomische Funktion von Fremdkapital (Stefan Pichler)
  • Konzernfinanzierung im Jahres- und Konzernabschluss (Klaus Hirschler)
  • Zuständigkeiten und Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme von Fremdkapital (Susanne Kalss)
  • Rechtliche Vorgaben an die Kapitalstruktur (Georg Eckert)
  • Bilanzansatz von Fremdkapital (Romuald Bertl)
  • Die Bewertung von Fremdkapital (Ewald Aschauer)
  • Das steuerliche Verhalten von stark fremdfinanzierten Unternehmen (Matthias Petutschnig)
  • Sanierung im Steuerrecht (Sabine Kanduth-Kristen)
  • Aktuelles zur Konzernfinanzierung im Steuerrecht (Valentin Bendlinger)
  • Konzernfinanzierung aus Niedrigsteuerländern (Claus Staringer)
  • Die Zinsschranke (Daniel W. Blum)
  • Die Wirkung von Zinsabzugsverboten auf unternehmerische Entscheidungen (Harald Amberger)

Location und Hilfsmittel

Der Event findet im Festsaal der Wirtschaftsuniversität Wien (WU) statt, Veranstalter sind das Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen, das Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht und das Institut für Zivil- und Unternehmensrecht der WU. Die Tagungsunterlagen werden ausschließlich in der „ASW Lernwelt“ (online) bereitgestellt, macht die ASW aufmerksam.

