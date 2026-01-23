 Open menu
Drei Intensivtagungen zu familienrechtlichen Verfahren

Veranstaltungen. Die Intensivtagung Familienrechtliche Verfahren mit Edwin Gitschthaler findet im März  an drei Terminen in Graz, Innsbruck und Wien statt.

Bei der Intensivtagung „Familienrechtliche Verfahren“ des Fachverlags Manz geht es im März 2026 an drei Terminen um Fallen, Fristen, Praxistipps und mehr, so die Veranstalter.

Die Tagungsleitung hat Hon.-Prof. Dr. Edwin Gitschthaler (Institut für Zivilrecht der Universität Wien), Senatspräsident des Obersten Gerichtshofs i.R., Lehrbeauftragter an der Sigmund Freud PrivatUniversität, Fachautor, Chefredakteur der Zeitschrift für Familien- und Erbrecht (EF-Z), Mitherausgeber der Kommentare zum AußStrG sowie zum Ehe- und Partnerschaftsrecht und Herausgeber des Kommentars zum Internationalen Familienrecht des Verlags.

Die Themen

Die Veranstaltungen finden am 3. März in Graz, am 9. März in Innsbruck und am 12. März in Wien statt. Behandelt werden im ersten Teil Scheidungs-, Unterhalts- und Pflegschaftsverfahren (Zuständigkeiten, Fristen und Beweisführung, die Beweislast und Mitwirkungspflicht, Auskunftspflichten, Besonderheiten im Rechtsmittelverfahren u.a.).

Als zweiter Tagesordnungspunkt stehen Aufteilungs- und Exekutionsverfahren auf dem Programm (Zuständigkeiten, Antragstellung und Verfahrensführung, Vereinbarungen über die Vermögensaufteilung, besondere Kostenregeln und Rechtskraft).

Drei Intensivtagungen zu familienrechtlichen Verfahren

