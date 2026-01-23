Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Interessenvertretungen. Erste-Banker Paul Severin wurde in das Führungsgremium der europäischen Analystenvereinigung EFFAS gewählt.

Paul Severin, CEFA, Head of Communications & Marketing der Erste Asset Management, ist von der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden.

Erste-Banker folgt auf Erste-Banker

Severins Mandat als österreichischer Vertreter im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029, so eine Aussendung. Der Job bleibt im Unternehmen: Severin folgt nämlich auf Fritz Mostböck, Group Chief Analyst der Erste Group Bank AG und Präsident der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA).

Mostböck habe die EFFAS seit 2012 entscheidend mitgestaltet – zunächst als Deputy Chairman, zuletzt als Chairman. Im Executive Management Committee verantwortet Severin künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing sowie die Promotion von EFFAS.

„Europas Kapitalmarkt stärken“

Severin: „Ich freue mich sehr über die Wahl und das damit verbundene Vertrauen. Gerade in einer Phase großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen ist es entscheidend, den europäischen Kapitalmarkt weiter zu stärken.“

EFFAS hat rund 18.000 Mitglieder und setzt heuer den Schwerpunkt auf den Ausbau international anerkannter Zertifizierungen (CESGA, ECRA), den Ausbau von Thought Leadership sowie die Positionierung als europäischer Think Tank für Finanz- und Nachhaltigkeitsthemen, wie es heißt.