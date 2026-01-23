 Open menu
Finanz, Personalia, Recht

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

©ejn

Interessenvertretungen. Erste-Banker Paul Severin wurde in das Führungsgremium der europäischen Analystenvereinigung EFFAS gewählt.

Paul Severin, CEFA, Head of Communications & Marketing der Erste Asset Management, ist von der Generalversammlung der European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS) in das Executive Management Committee (EMC) gewählt worden.

Erste-Banker folgt auf Erste-Banker

Severins Mandat als österreichischer Vertreter im höchsten operativen Führungsgremium von EFFAS läuft von Jänner 2026 bis Juni 2029, so eine Aussendung. Der Job bleibt im Unternehmen: Severin folgt nämlich auf Fritz Mostböck, Group Chief Analyst der Erste Group Bank AG und Präsident der Österreichischen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA).

Mostböck habe die EFFAS seit 2012 entscheidend mitgestaltet – zunächst als Deputy Chairman, zuletzt als Chairman. Im Executive Management Committee verantwortet Severin künftig die Bereiche International Relations, Communication, Marketing sowie die Promotion von EFFAS.

„Europas Kapitalmarkt stärken“

Severin: „Ich freue mich sehr über die Wahl und das damit verbundene Vertrauen. Gerade in einer Phase großer wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen ist es entscheidend, den europäischen Kapitalmarkt weiter zu stärken.“

EFFAS hat rund 18.000 Mitglieder und setzt heuer den Schwerpunkt auf den Ausbau international anerkannter Zertifizierungen (CESGA, ECRA), den Ausbau von Thought Leadership sowie die Positionierung als europäischer Think Tank für Finanz- und Nachhaltigkeitsthemen, wie es heißt.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Erste und Raiffeisen holen sich viel Geld mit Wolf Theiss
  2. Österreichs CEOs im Stimmungstief: Dagegen hilft KI, so PwC
  3. Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb
  4. Finanzmarktsammelgesetz setzt Vorgaben für grüne EU-Anleihen um

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Österreichs CEOs im Stimmungstief: Dagegen hilft KI, so PwC

Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss

Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung

Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells

Drei Intensivtagungen zu familienrechtlichen Verfahren

Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Neu in Steuer:

Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

Neu in Bildung/Uni:

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Neu in Personalia:

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Seada Killinger leitet Wiens neue Justizanstalt für Jugendliche

Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr