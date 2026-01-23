 Open menu
Business, M&A, Recht

Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung

©ejn

Medien & Tools. Goodwin hat die WEKA Media Group bei einer Fremdfinanzierung zur Refinanzierung der Übernahme von WEKA beraten.

Wirtschaftskanzlei Goodwin hat die WEKA Media Group GmbH – ein Portfoliounternehmen des Geldhauses Paragon – bei einer von der Partners Group bereitgestellten Fremdfinanzierung zur Refinanzierung der Übernahme von WEKA beraten.

Die Transaktion

Paragon ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in mittelständische Unternehmen investiert. WEKA mit Sitz in Kissing, Deutschland, ist ein Anbieter von Compliance- und Regulierungslösungen. Geboten werden Software- und Workflow-Produkte für B2B-Kunden in den Bereichen EHS, Bauwesen sowie Unternehmens- und öffentliche Compliance. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.

Die Partners Group mit Sitz in Zug, Schweiz, investiert für institutionelle und private Kunden in Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, private Kredite und Lizenzgebühren. Das Goodwin-Transaktionsteam wurde von den Partnern Folko Moroni und Winfried M. Carli geleitet und umfasste Associate Jakob Lutzenberger und Senior Transaction Lawyer Anna Zoth (alle Private Equity/Finance, München) sowie Associate Philipp Lauer (Steuerrecht, München).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern
  2. Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss
  3. Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells
  4. Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Österreichs CEOs im Stimmungstief: Dagegen hilft KI, so PwC

Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Otto Immobilien baut zum 70er die Geschäftsführung um

Gewaltereignisse machen Manager vorsichtiger im Business

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss

Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung

Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells

Drei Intensivtagungen zu familienrechtlichen Verfahren

Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Neu in Steuer:

Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

BDO legt im Geschäftsjahr 2024/25 beim Umsatz um 4,8 Prozent zu

Neu in Bildung/Uni:

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Neu in Personalia:

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neue Anwälte für Immobilien, Bau und Life Science bei Dorda

Seada Killinger leitet Wiens neue Justizanstalt für Jugendliche

Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

SteuerExpress: Dreiecks- und Reihengeschäfte, das Verbot des Umsatzsteuerschlüssels bei Vorsteueraufteilung und mehr