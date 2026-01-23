Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung

Medien & Tools. Goodwin hat die WEKA Media Group bei einer Fremdfinanzierung zur Refinanzierung der Übernahme von WEKA beraten.

Wirtschaftskanzlei Goodwin hat die WEKA Media Group GmbH – ein Portfoliounternehmen des Geldhauses Paragon – bei einer von der Partners Group bereitgestellten Fremdfinanzierung zur Refinanzierung der Übernahme von WEKA beraten.

Die Transaktion

Paragon ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in mittelständische Unternehmen investiert. WEKA mit Sitz in Kissing, Deutschland, ist ein Anbieter von Compliance- und Regulierungslösungen. Geboten werden Software- und Workflow-Produkte für B2B-Kunden in den Bereichen EHS, Bauwesen sowie Unternehmens- und öffentliche Compliance. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter.

Die Partners Group mit Sitz in Zug, Schweiz, investiert für institutionelle und private Kunden in Private Equity, Infrastruktur, Immobilien, private Kredite und Lizenzgebühren. Das Goodwin-Transaktionsteam wurde von den Partnern Folko Moroni und Winfried M. Carli geleitet und umfasste Associate Jakob Lutzenberger und Senior Transaction Lawyer Anna Zoth (alle Private Equity/Finance, München) sowie Associate Philipp Lauer (Steuerrecht, München).