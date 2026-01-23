 Open menu
Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss

Franz Koll ©Lena Sonntagbauer

Sport & Merger. Intersport Austria holt Intersport Slowenien an Bord, inklusive Kroatien, Bosnien und Montenegro. Kanzlei Wolf Theiss hilft.

Wolf Theiss hat die Intersport Austria GmbH laut einer Aussendung bei der Übernahme von Intersport Slowenien beraten, einschließlich der dazugehörigen Tochtergesellschaften in Kroatien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro.

Die Transaktion sei „ein strategischer Meilenstein“, so Intersport Austria-CEO Franz Koll: „Mit dieser Übernahme sichern wir nicht nur unsere Relevanz im europäischen Sportfachhandel, sondern schaffen auch Synergien in Einkauf, Digitalisierung und Logistik. In einer Zeit, in der Größe, Schlagkraft und Kompetenz über Marktstellung entscheiden, setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft.“

Der Ausbau

Intersport Austria ist ein Sportfachhändler-Verbund mit der Zentrale in Wels (OÖ). Die Transaktion stärke das internationale Wachstum und erweitere die Handelspräsenz von Intersport Austria auf mehr als 500 Standorte in mehreren zentral- und südosteuropäischen Märkten, heißt es. Der Jahresumsatz der Gruppe lag zuletzt bei rund 670 Millionen Euro; mit der Übernahme wird die Milliardengrenze überstiegen.

Das lokale Management bleibt laut Intersport Austria an Bord. Tom Foley, CEO der Intersport International Corporation, begrüßt „diesen Schritt ausdrücklich. Die Bündelung der Aktivitäten in Zentral- und Südosteuropa ist ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Marke Intersport in einem dynamischen Marktumfeld.“ Der Abschluss der Transaktion steht laut beratender Kanzlei noch unter dem Vorbehalt der üblichen fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen.

Das Beratungsteam

Wolf Theiss hat den Käufer demnach über mehrere Jurisdiktionen hinweg in den relevanten Rechtsordnungen beraten: Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und Montenegro. Aktiv waren Markus Bruckmüller (federführendem Partner), Tjaša Lahovnik, Petra Jermol Močnik und Matej Kraner (alle Wolf Theiss Slowenien); Nataša Lalović Marić und Jovan Mićović (beide Wolf Theiss Serbien); Lamis Kulenović und Ensar Subašić (beide Wolf Theiss Bosnien und Herzegowina) sowie Janko Duduković-Petyo und Marija Stojanov (beide Wolf Theiss Kroatien).

