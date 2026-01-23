LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Fachverlage & Tools. Das Wiener Managementteam von LexisNexis ist jetzt für den Konzern-Ausbau in 20 zusätzlichen Ländern zuständig. Jurist Iasonas Mourellos erhält dabei eine Führungsrolle.

LexisNexis Österreich setze den Wachstumskurs fort und weitet die Aktivitäten über den Heimatmarkt hinaus aus, so eine Aussendung: Das Managementteam in Wien verantwortet demnach die Expansion in den gesamten CEE-Raum sowie in die Schweiz und nach Liechtenstein – insgesamt 20 zusätzliche Länder. LexisNexisÖsterreich hat diese Rolle innerhalb der internationalen LexisNexis-Gruppe inne, die selbst zur britischen RELX gehört.

Ziel sei es, das in Österreich etablierte Erfolgsmodell aus innovativen Legal-Tech-Lösungen, stark wachsenden Fachinhalten und konsequenter Kund:innenorientierung auf neue Märkte zu übertragen, heißt es weiter: Als nächster Schritt werden erste Produkte in der Schweiz und Polen auf den Markt gebracht, so LexisNexis Österreich.

Auf dem Gruppenfoto: Kathrin Hagenauer (Director Content), Andreas Geyrecker (Director Product), Thomas Schur (Sales), Susanne Mortimore (CEO) und Barbara Köll (Director Finance).

Expansion in 20 zusätzlichen Ländern

Für den Marktausbau hat LexisNexis Österreich Iasonas Mourellos an Bord geholt, der sich als Führungskraft ausschließlich auf die Expansion konzentrieren werde. Mourellos habe das LexisNexis-Produkt Caselex von Beginn an mitgestaltet und die Expansion in neue Märkte international unterstützt – darunter die USA, Kanada, Australien, Südafrika, Asien und den Nahen Osten.

Als Jurist bringt Mourellos zudem umfassende Erfahrung in der Erschließung neuer Länder und der globalen Ausrollung von Legal-Tech-Produkten mit. „Unser Produktökosystem umfasst workflow-orientierte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, weltweit über verschiedene Rechtssysteme hinweg Mehrwert zu schaffen“, so Mourellos: „Gleichzeitig bieten Produkte wie MLex, Caselex und Law360 einzigartige Inhalte für international ausgerichtete Rechtsgebiete – darunter Wettbewerbsrecht, M&A, geistiges Eigentum und internationaler Handel – und ermöglichen es uns so, vielfältige Märkte weltweit zu bedienen.“

Digitalisierung & KI treiben an

Zudem könne LexisNexis Österreich bei der Expansion auf vorhandene Nachfrage und bestehende Kundenbeziehungen aufbauen. Der Expansionsschritt erfolge in einem Umfeld, in dem die Nachfrage nach digitalen Rechtsinformationen und Legal Tech deutlich gestiegen sei: Beschleunigt wird dies durch die zunehmende Reife AI-gestützter Lösungen – eine Entwicklung, bei der LexisNexis durch neue Tools wie Lexis+ AI zu den Pionieren gehört.

„In den vergangenen Jahren sind wir mit harter Arbeit deutlich über uns hinausgewachsen: wirtschaftlich, in unserem Produktportfolio und insbesondere im Bereich AI sowie mit stetig wachsenden Fachinhalten. Wir haben uns über die Entwicklung und Umsetzung von AI-Produkten wertvolles Know-how aufgebaut, das in vielen Märkten anwendbar ist. Die Mehrfachnutzung und Skalierung grenzüberschreitend einsetzbarer Lösungen ist der nächste logische Schritt unseres Wachstumskurses“, so Susanne Mortimore, Geschäftsführerin LexisNexis Österreich & CEE.