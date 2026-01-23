 Open menu
Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Marie-Stefanie Spitzy ©Sodexo Austria

Wien. Bei Sodexo Service Solutions Austria leitet Marie-Stefanie Spitzy jetzt die strategische Personalarbeit.

Marie-Stefanie Spitzy verantwortet seit September 2025 als HR Director die strategische Personalarbeit der Sodexo Service Solutions Austria GmbH, so eine Aussendung.

Nicht zu verwechseln ist Sodexo übrigens mit dem früheren Benefits-Anbieter dieses Namens: 2023 wurde der Sodexo Unternehmensbereich Benefits and Rewards Services ausgegliedert und in Pluxee umbenannt. Seit 2024 agiert Pluxee als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen, während Sodexo sich auf das Kerngeschäft der On-site Services konzentriert.

Die Laufbahn

Marie-Stefanie Spitzy war zuvor als Head of Human Resources bei Wittur Austria tätig und davor in leitenden HR-Positionen u.a. bei Kommunalkredit Austria und Austrian Development Agency. Als selbstständige HR-Beraterin begleitete sie zudem u.a. Atos IT Solutions, Tridonic und Hutchison Drei bei komplexen Transformations- und M&A-Projekten, heißt es weiter.

Die Aufgabe

In ihrer Rolle als HR Director soll Spitzy die strategische Weiterentwicklung der Human Ressources bei Sodexo Austria vorantreiben und den Fokus auf nachhaltige Organisations- und Kulturentwicklung legen.

„Mit Marie-Stefanie Spitzy haben wir eine erfahrene HR-Leaderin gewonnen, die nicht nur über exzellente fachliche Expertise verfügt, sondern vor allem die Menschen und die Kultur unseres Unternehmens versteht“, so Michael Freitag, CEO Sodexo Austria.

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

