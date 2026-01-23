 Open menu
Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells

Marc Werner ©Hogan Lovells

Tourismus & Takeover. Hogan Lovells berät Staycity beim Erwerb eines zweiten Aparthotels in Wien. Und Cerha Hempel betreut Hotusa aus Spanien beim Grand Hotel.

Unter der Leitung des Frankfurter Partners Marc P. Werner hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den irischen Aparthotel-Betreiber Staycity bei der Übernahme eines zweiten Standorts in Wien beraten, so eine Aussendung. Das Projekt wird von JP Immobilien mit Sitz in Wien und deren Hospitality-Sparte JP Hospitality entwickelt.

Der Baubeginn ist für Spätsommer 2026 geplant. Die Staycity Group hat laut den Angaben einen 20-jährigen Mietvertrag für das Objekt abgeschlossen, das eine Mischung aus Neubau und der Umwandlung bestehender Einzelhandels- und Büroflächen umfassen soll. Im Hogan Lovells-Team war auch Sabrina Greubel (Counsel, München).

Cerha Hempel berät Hotusa Gruppe

Die Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel hat die Hotusa Gruppe beim Erwerb des Grand Hotel Wien aus der Insolvenz der Grand Hotel GmbH im Rahmen eines strukturierten internationalen Verwertungsprozesses beraten. Der Transaktionswert lag knapp unter 100 Mio. Euro. Die Hotusa Gruppe hat den Hauptsitz in Barcelona und betreibt rund 300 Hotels in 23 Ländern unter den Marken Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Dorma Hotels, Exe Hotels, Ikonik Hotels, Crisol Hotels und Tandem Suites.

Das Projektteam von Cerha Hempel stand unter der Leitung von Johannes Aehrenthal (Partner, Corporate & Commercial) sowie Wolfgang Schreiner (Counsel, Corporate & Commercial, Real Estate), und umfasste weiters Benjamin Twardosz (Partner, Tax) sowie Thomas Stedronsky (Associate, Corporate & Commercial) und Jasmin Scharf (Associate, Corporate & Commercial).

