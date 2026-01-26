 Open menu
Bildung & Uni, Recht

„LAWard“: Prämien und Facultas-Gutscheine für beste Arbeiten

LAWard 2026 ©Markus Korenjak

Rechtswissenschaften. Der „LAWard“ von WU Wien und Cerha Hempel prämierte zum 17. Mal die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Wirtschaftsrecht.

Zum 17. Mal in Folge prämierte die Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel in Kooperation mit der WU Wien die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Wirtschaftsrecht. Die feierliche Verleihung des „Cerha Hempel Best Thesis Award – LAWard 2025“ mit  einer Gesamtdotierung von 5.500 Euro und von Facultas zur Verfügung gestellten Büchergutscheinen fand am 20. Jänner 2026 in den Räumlichkeiten von Cerha Hempel statt.

Gastredner war Univ.-Prof. Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, mit einer Keynote zu den aktuellen geldpolitischen Herausforderungen im Euroraum.

Gute Ausbildung im Wirtschaftsrecht wichtig

Cerha Hempel verfolgt als international tätige Wirtschaftskanzlei das Ziel, qualitativ hochwertige und praxisbezogene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsrecht zu unterstützen und dabei besonders begabte Studierende und Absolvent/-innen zu fördern, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei.

Ausgezeichnet mit dem LAWard 2025 wurden:

  • Dr. Gernot Ehgartner und Dr. Ulrike Prokes, MSc, MIM (CEMS) in der Kategorie Dissertation,
  • Maximilian Pfeiffenberger, LL.M. in der Kategorie Masterarbeit sowie
    Florian Leitner LL.B. in der Kategorie Bachelorarbeit.

Gekürt wurden die Preisträger:innen durch eine Jury unter der Leitung von OGH-Präsident Univ.-Prof. Georg Kodek sowie Clemens Hasenauer (Cerha Hempel Managing Partner) gemeinsam mit Univ.-Prof. Erich Vranes (WU Wien) und Univ.-Prof. Peter Lewisch (Anwalt bei Cerha Hempel).

„Als Jury waren wir dieses Jahr wieder sehr beeindruckt von der thematischen Breite der eingereichten Arbeiten. Auch heuer waren die durchgehend hohe Qualität und die praxisrelevante Bearbeitung der Themen sehr beachtlich. In den vergangenen siebzehn Jahren wurden weit über 500 Arbeiten für den LAWard eingereicht und insgesamt bereits 70 Arbeiten prämiert. Eine Bilanz auf die wir sehr stolz sind“, so Hasenauer, der das Corporate Transactions Department der Kanzlei leitet.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt
  2. Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss
  3. Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung
  4. Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Österreichs CEOs im Stimmungstief: Dagegen hilft KI, so PwC

Aon Austria holt Philipp Nemec als Regionalmanager für Vorarlberg

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

„LAWard“: Prämien und Facultas-Gutscheine für beste Arbeiten

Intersport Austria übernimmt Intersport Slowenien mit Wolf Theiss

Goodwin berät WEKA Media Group bei Refinanzierung

Zwei Wiener Hotel-Deals mit Cerha Hempel und Hogan Lovells

Drei Intensivtagungen zu familienrechtlichen Verfahren

Neu in Steuer:

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Neu in Personalia:

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Offizieller Launch der neuen interdisziplinären KI-Zeitschrift „ailex“

SteuerExpress: Die umfassenden Gesetzesänderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und mehr