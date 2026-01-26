„LAWard“: Prämien und Facultas-Gutscheine für beste Arbeiten

Rechtswissenschaften. Der „LAWard“ von WU Wien und Cerha Hempel prämierte zum 17. Mal die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Wirtschaftsrecht.

Zum 17. Mal in Folge prämierte die Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel in Kooperation mit der WU Wien die besten wissenschaftlichen Arbeiten im Wirtschaftsrecht. Die feierliche Verleihung des „Cerha Hempel Best Thesis Award – LAWard 2025“ mit einer Gesamtdotierung von 5.500 Euro und von Facultas zur Verfügung gestellten Büchergutscheinen fand am 20. Jänner 2026 in den Räumlichkeiten von Cerha Hempel statt.

Gastredner war Univ.-Prof. Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, mit einer Keynote zu den aktuellen geldpolitischen Herausforderungen im Euroraum.

Gute Ausbildung im Wirtschaftsrecht wichtig

Cerha Hempel verfolgt als international tätige Wirtschaftskanzlei das Ziel, qualitativ hochwertige und praxisbezogene Ausbildung im Bereich Wirtschaftsrecht zu unterstützen und dabei besonders begabte Studierende und Absolvent/-innen zu fördern, heißt es in einer Aussendung der Kanzlei.

Ausgezeichnet mit dem LAWard 2025 wurden:

Dr. Gernot Ehgartner und Dr. Ulrike Prokes, MSc, MIM (CEMS) in der Kategorie Dissertation,

Maximilian Pfeiffenberger, LL.M. in der Kategorie Masterarbeit sowie

Florian Leitner LL.B. in der Kategorie Bachelorarbeit.

Gekürt wurden die Preisträger:innen durch eine Jury unter der Leitung von OGH-Präsident Univ.-Prof. Georg Kodek sowie Clemens Hasenauer (Cerha Hempel Managing Partner) gemeinsam mit Univ.-Prof. Erich Vranes (WU Wien) und Univ.-Prof. Peter Lewisch (Anwalt bei Cerha Hempel).

„Als Jury waren wir dieses Jahr wieder sehr beeindruckt von der thematischen Breite der eingereichten Arbeiten. Auch heuer waren die durchgehend hohe Qualität und die praxisrelevante Bearbeitung der Themen sehr beachtlich. In den vergangenen siebzehn Jahren wurden weit über 500 Arbeiten für den LAWard eingereicht und insgesamt bereits 70 Arbeiten prämiert. Eine Bilanz auf die wir sehr stolz sind“, so Hasenauer, der das Corporate Transactions Department der Kanzlei leitet.