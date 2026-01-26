Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

Forschung. Sandra Pillwatsch (40) hat die Leitung der Abteilung Human Resources bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) in Wien übernommen.

Sandra Pillwatsch ist neue Leiterin des Bereichs Human Resources der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Sie verfügt laut Aussendung über rund 20 Jahre Berufserfahrung in der Personal- und Organisationsentwicklung, im Arbeitsrecht sowie in der Führung von HR-Teams.

Zuletzt war sie HR-Chefin bei der magdas Caritas Services GmbH, einer Social-Business-Organisation. Für ihre neue Tätigkeit bringt sie Erfahrung in den Bereichen Recruiting, Employer Branding, Personal- sowie Organisationsentwicklung mit.

In ihren früheren Funktionen war sie unter anderem auch für arbeitsrechtliche Fragestellungen zuständig und kümmerte sich um die Umsetzung von Organisationsentwicklungs- und Veränderungsprojekten, insbesondere in den Bereichen Führung, Feedbackkultur, Selbstorganisation und Unternehmenskultur, heißt es weiter.

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit Sandra Pillwatsch eine erfahrene HR-Expertin gewonnen zu haben, die strategische Klarheit mit hoher sozialer Kompetenz verbindet“, so Elvira Welzig, Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. „Ihre langjährige Erfahrung in komplexen Organisationen und ihre Haltung zu moderner HR-Arbeit sind ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung dieses Bereichs“, so Marisa Radatz, ebenfalls Geschäftsführerin der LBG.

„Ich verstehe HR-Arbeit als verbindendes Element zwischen wissenschaftlicher Exzellenz, gesellschaftlicher Relevanz und einer werteorientierten Organisationsentwicklung. Ziel ist, Menschen zu befähigen und Organisationen nachhaltig zu stärken“, so Sandra Pillwatsch: „Klare Strukturen, Vertrauen und eine werteorientierte Haltung sind für mich dafür zentrale Voraussetzungen.“