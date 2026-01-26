Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Wien. Andreas Hampel (39) ist jetzt Partner bei Deloitte Österreich im Bereich Strategy, Risk & Transactions.

Andreas Hampel ist mit Jahresbeginn bei Deloitte Österreich im Bereich Strategy, Risk & Transactions zum Partner aufgestiegen, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Der gebürtige Wiener Hampel ist seit 2013 bei dem Big Four-Multi und hat seinen fachlichen Schwerpunkt auf M&A und finanzielle Restrukturierungen gelegt.

In seiner neuen Rolle als Partner werde er die Präsenz von Deloitte am Markt ausbauen und das interne Wissensmanagement vorantreiben.