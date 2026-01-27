 Open menu
Clifford Chance berät Kooi beim Erwerb von Video Guard

Private Equity & Security. Kanzlei Clifford Chance berät die IK Partners-Beteiligung Kooi Trading beim Erwerb von Video Guard.

Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat Kooi Trading B.V., ein Portfoliounternehmen von IK Partners, beim Erwerb der AddSecure Smart Surveillance GmbH (Video Guard) beraten. Verkäufer war AddSecure Group Services AB.

Die Transaktion

Mit der Übernahme werde Kooi, ein europäischer Anbieter mobiler Sicherheitslösungen mit Hauptsitz in den Niederlanden, seine Aktivitäten in Deutschland unter dem Markennamen Video Guard ausweiten, so eine Aussendung. Durch den Erwerb stärke Kooi seine Position auf dem deutschen Markt; es sollen auch neue skalierbare Lösungen insbesondere in den Bereichen Bau und Infrastruktur kommen.

Das Clifford Chance-Team stand unter Leitung der Partner Jan-Hendrik Horsmeier (Amsterdam), Jörg Rhiel (Frankfurt) und Ernst van der Touw (Amsterdam) sowie Counsel Paul Kohlhaas (Frankfurt, alle Corporate/Private Equity).

