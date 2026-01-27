Hilton-Hotel zieht in den Elbtower mit Hogan Lovells

Hamburg. Hogan Lovells berät Primestar beim Mietvertrag für ein Hilton-Hotel im Hamburger Elbtower. Das Fünf-Sterne-Projekt soll 2029 in Betrieb gehen.

Unter der Leitung ihres Frankfurter Partners Marc P. Werner hat Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die Primestar Group bei einem langfristigen Mietvertrag für ein Hilton-Hotel im Hamburger Elbtower beraten.

Das Projekt

Geplant wird das zukünftige Hotel mit 195 Zimmern und Suiten; eröffnet werden soll es im Elbtower (ursprünglich ein Projekt der in Konkurs gegangenen Signa-Gruppe von René Benko) laut einer Aussendung bis spätestens 2029.

Für die Primestar Group markiere das neue Hotel im Hamburger Elbtower den Eintritt in die Fünf-Sterne-Luxusklasse. Das Unternehmen betreibt derzeit insgesamt 19 Hotels mit sieben Marken an zwölf Standorten in Deutschland, Österreich und Italien. Hogan Lovells hat Primestar in den Vertragsverhandlungen zu allen rechtlichen Fragen beraten.