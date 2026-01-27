Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Der Fachkräftemangel in Buchhaltung und Personalverrechnung ist in vielen Kanzleien spürbar. In Kooperation mit dem waff und dem AMS Wien setzt die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) ein starkes Zeichen zur Nachwuchsgewinnung – mit dem Projekt „Jobs PLUS Ausbildung“.

Ihre Kanzlei mit Sitz in Wien kann von unserem Projekt profitieren! Das Prinzip ist einfach: Arbeitssuchende, die bereits über ein Eignungsverfahren ausgewählt wurden, erhalten die gewohnte fundierte Ausbildung zur/m Buchhalter:in oder Personalverrechner:in an der ASW. Die teilnehmenden Kanzleien – also Sie – sorgen für die berufspraktische Ausbildung in Ihrer Kanzlei, mit dem Ziel, diese Fachkraft zu übernehmen.

Informieren Sie sich gleich über die Vorteile dieses innovativen Programms!

(Werbung)