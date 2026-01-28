DLA Piper Neworking: „Frauen, die Branchen verändern“

Wien. Unter dem Titel „Vorreiterinnen überall – Frauen, die Branchen verändern“ luden DLA Piper und Paragraphinnen zum Networking-Abend.

In Kooperation mit dem Frauennetzwerk „Paragraphinnen“ brachte die globale Wirtschaftskanzlei DLA Piper engagierte Juristinnen im Haus am Schottentor zusammen, so eine Aussendung: Der Event sollte zugleich einen Bogen zwischen zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Welten spannen: der Rechtsbranche und der Gastronomie.

Was beide eint, ist ein tiefgreifender Wandel, getragen von Frauen, die mutig neue Perspektiven eröffnen und bestehende Strukturen hinterfragen, heißt es dazu.

Die Themen

Gastgeberin des Abends war Nicole Daniel, Partnerin bei DLA Piper Österreich und Mentorin bei den Paragraphinnen. In dieser Rolle engagiere sie sich für mehr Gleichberechtigung in der Juristerei und stehe für eine Kanzleikultur, in der Vielfalt, Förderung von Frauen und aktives Mentoring fest verankert sind.

Ein ausgewogenes Genderverhältnis, insbesondere in Führungspositionen, sei ein zentraler Erfolgsfaktor für zukunftsorientierte Beratung bei DLA Piper. Die Paragraphinnen wiederum begleiten seit der Gründung 2021 Studentinnen und Juristinnen auf ihrem Karriereweg. Mit Events, Mentoring und einem Netzwerk in Österreich wie Deutschland sollen Chancengleichheit, Austausch und Sichtbarkeit von Frauen in der Rechtsbranche gefördert werden.

Die Keynote-Sprecherin

Die Keynote des Abends hielt Friederike Duhme, Sommelière des Jahres 2024 und Verfechterin alkoholfreier Spitzengetränke im deutschsprachigen Raum. In ihrem Vortrag gab sie Einblicke in ihren persönlichen Werdegang als Sommelière, sprach über strukturelle Herausforderungen einer traditionell männerdominierten Branche und darüber, wie sie sich darin erfolgreich positionieren konnte.

Duhme machte deutlich, weshalb sie sich heute mit Nachdruck für eine neue Trinkkultur stark mache: No & Low-Alkohol-Getränke seien nicht als Verzicht zu begreifen, sondern als bewusste, qualitative Bereicherung. Ihr Plädoyer für mehr Vielfalt im Glas gehe weit über Genuss hinaus – es stehe sinnbildlich für Offenheit, Selbstbestimmung und Empowerment.

Diese Grundsätze prägen auch Anwältin Nicole Daniel in ihrer Rolle als Mentorin, heißt es: „Ich sehe diese Tätigkeit als spannende Möglichkeit, junge Juristinnen auf ihrem Weg zur Spitzenjuristin zu begleiten, sie zu stärken und ihnen dabei zu helfen, Chancen zu erkennen und Barrieren aktiv zu überwinden. Es ist mir ein besonderes Anliegen, sie zu ermutigen, selbstbewusst ihren eigenen Weg zu gehen.“ Daniel selbst hat als Praktikantin bei der internationalen Großkanzlei begonnen und ist heute Partnerin. Nun möchte sie ihre Erfahrungen gezielt an die nächste Generation von Juristinnen weitergeben.

Auf dem Foto: Dr. Nicole Daniel, LL.M. (DLA Piper), Friederike Duhme und Mag. Dora Bertrandt (Paragraphinnen)