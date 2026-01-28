Freshfields berät Emissonsbanken bei AT1-Anleihe der RBI

Kreditinstitute & Anwälte. Die Raiffeisen Bank International (RBI) holt sich 650 Millionen Euro zusätzliches Kernkapital (AT1). Freshfields ist aktiv.

Freshfields hat laut einer Aussendung erneut ein Konsortium von Finanzinstituten bei der Emission von Kapitalinstrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1 / AT1 Anleihe) der Raiffeisen Bank International AG in Höhe von 650 Millionen Euro beraten (Näheres zur Emission hier).

Zu den Banken gehören laut den Angaben BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, die RBI selbst sowie UBS Investment Bank und UniCredit als Joint Lead Manager. Die Banken und die Kanzlei waren auch schon bei AT1-Emissionen der RBI im November 2024 und September 2025 aktiv.

Emission und Rückkaufangebot

Die AT1 Anleihen wurden am 20. Januar 2026 zum regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen. Citibank Europe Plc fungiert als Principal Paying Agent und Calculation Agent.

Darüber hinaus hat Freshfields ein Konsortium von Finanzinstituten bei einem Rückkaufangebot (Tender Offer) der RBI für ihre ausstehende 500 Millionen Euro AT1 Anleihe von 2020 beraten. Das Rückkaufangebot ermöglichte es den Inhabern der Anleihe, ihre Schuldverschreibungen zu einem Kaufpreis von 101,20% an die Emittentin zu verkaufen. Auch 2024 und 2025 hat es schon entsprechende Rückkaufangebote mit Freshfields-Begleitung der Deal Manager gegeben.

Im Team der Kanzlei waren die Partner Stephan Pachinger (Wien/Frankfurt) und Christoph Gleske (Frankfurt, beide Kapitalmarktrecht; Leitung) sowie Principal Associate Birgit Schulz und die Associates Benedikt Graf und Sidar Yaylagül.