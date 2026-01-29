AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

Klagenfurt. Der Legal AI & Tech Day findet am 23.2.2026 erstmals in Kärnten statt. Zielgruppe sind Rechtsprofis in Kanzleien und Unternehmen.

Der „Legal AI & Tech Day“ findet 2026 erstmalig in Klagenfurt statt, so Veranstalter Future Law: Die Veranstaltung richtet sich dabei wie gewohnt an Jurist:innen, Anwält:innen, Berufsanwärter:innen und Mitarbeitende aus Rechtsabteilungen. Thema sind aktuelle Legal Tech- und KI-Entwicklungen, die mit Vorträgen, Workshops und einem Podiumsgespräch beleuchtet werden sollen.

Das Programm

Den Auftakt macht RAK Kärnten-Präsident Bernhard Fink mit einer Begrüßung der Teilnehmer:innen und einer kurzen Einführung ins Thema Künstliche Intelligenz im juristischen Bereich.

Was KI heute im juristischen Alltag leisten kann, will Informationsriese LexisNexis dann in Folge beleuchten. Weiters geht es laut den Veranstaltern um KI-Anwendungen für Rechtsanwält:innen und auch Beispiele für den sinnvollen Einsatz von KI-Tools insbesondere für kleine und mittlere Kanzleien, rechtliche und ethische Aspekte u.v.m.

Vor Ort sind Robin J. Lee (Director Expansion DACH, Bryter), Sophie Martinetz (Gründerin Future-Law), Susanne Mortimore (CEO, LexisNexis Austria), Florina Ozegovic (Ausschussmitglied, RAK Kärnten), u.a.