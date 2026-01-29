 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Tools, Veranstaltung

AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

©ejn

Klagenfurt. Der Legal AI & Tech Day findet am 23.2.2026 erstmals in Kärnten statt. Zielgruppe sind Rechtsprofis in Kanzleien und Unternehmen.

Der „Legal AI & Tech Day“ findet 2026 erstmalig in Klagenfurt statt, so Veranstalter Future Law: Die Veranstaltung richtet sich dabei wie gewohnt an Jurist:innen, Anwält:innen, Berufsanwärter:innen und Mitarbeitende aus Rechtsabteilungen. Thema sind aktuelle Legal Tech- und KI-Entwicklungen, die mit Vorträgen, Workshops und einem Podiumsgespräch beleuchtet werden sollen.

Das Programm

Den Auftakt macht RAK Kärnten-Präsident Bernhard Fink mit einer Begrüßung der Teilnehmer:innen und einer kurzen Einführung ins Thema Künstliche Intelligenz im juristischen Bereich.

Was KI heute im juristischen Alltag leisten kann, will Informationsriese LexisNexis dann in Folge beleuchten. Weiters geht es laut den Veranstaltern um KI-Anwendungen für Rechtsanwält:innen und auch Beispiele für den sinnvollen Einsatz von KI-Tools insbesondere für kleine und mittlere Kanzleien, rechtliche und ethische Aspekte u.v.m.

Vor Ort sind Robin J. Lee (Director Expansion DACH, Bryter), Sophie Martinetz (Gründerin Future-Law), Susanne Mortimore (CEO, LexisNexis Austria), Florina Ozegovic (Ausschussmitglied, RAK Kärnten), u.a.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser
  2. Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!
  3. EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI
  4. LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Österreichs CEOs im Stimmungstief: Dagegen hilft KI, so PwC

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser

AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

Squared Capital erwirbt Ramudden Global mit Skadden und Schönherr

DLA Piper Neworking: „Frauen, die Branchen verändern“

EMERAM-Fonds holen sich Hochfrequenz Beratung mit Noerr

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Regierungsvorlage zum NaBeG, Erleichterungen durch das EU-Omnibus-Paket I und mehr

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Die Wiener Bilanzrechtstage starten am 23. April 2026

Drei neue Partner in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte

TPA Steuerberatung macht Christian Fichtinger zum Partner

Neu in Bildung/Uni:

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Neu in Personalia:

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser

AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

SteuerExpress: Regierungsvorlage zum NaBeG, Erleichterungen durch das EU-Omnibus-Paket I und mehr

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

RDB NIU: Geballtes Know-how zu Nachhaltigkeit im Unternehmen