Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Wirtschaftskanzleien. Bei der Wiener Kanzlei FSM ist Gregor Saxinger zum Anwalt avanciert. Er ist auf Vergaberecht spezialisiert.

Gregor Saxinger von der Wiener Wirtschaftskanzlei FSM Rechtsanwälte ist zum Anwalt angelobt worden. Der 30-jährige Oberösterreicher war bisher als Rechtsanwaltsanwärter für die Kanzlei tätig.

Gregor Saxinger ist laut Aussendung auf Vergaberecht spezialisiert, wobei seine Schwerpunkte insbesondere im Bauvergabe- und Bauvertragsrecht liegen. Er betreut öffentliche Auftraggeber und Unternehmen bei Beschaffungsvorhaben und berät zu vergabe- und bauvertragsrechtlichen Fragestellungen. Darüber hinaus ist er in der Kanzlei zentraler Ansprechpartner für Mandanten zu Fragen im Zusammenhang mit dem Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz.

Das Statement

„Gregor Saxinger war bereits als Rechtsanwaltsanwärter eine große Bereicherung für unser Vergaberechtsteam – sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht. Seine große Stärke ist, dass er auch bei komplexen Fragestellungen stets den Blick für das Wesentliche behält. Ich freue mich sehr auf die nächsten gemeinsamen Schritte“, so Sebastian Feuchtmüller, Partner bei FSM Rechtsanwälte.