Business, M&A, Recht

Squared Capital erwirbt Ramudden Global mit Skadden und Schönherr

Infrastruktur & Investoren. Schönherr hat Squared Capital Advisors beim Erwerb des Verkehrsmanagement-Anbieters Ramudden Global beraten.

Wirtschaftskanzlei Schönherr hat I Squared Capital Advisors, einen global tätigen Infrastrukturinvestor, beim Erwerb der Ramudden Global AB beraten, so eine Aussendung. Die Verkäufer sind Fonds, welche von Triton Partners verwaltet werden.

Dabei war Schönherr Local Counsel für österreichisches Recht; Lead Counsel war die US-Wirtschaftskanzlei Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Das Closing der Transaktion werde – vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen – für das erste Halbjahr 2026 erwartet. Ramudden Global ist ein international tätiger Anbieter von Verkehrsmanagement-Dienstleistungen für kritische Infrastrukturprojekte.

Das Beratungsteam

  • Das Schönherr-Team unter der Leitung von Maximilian Lang (Partner) umfasste Beatrix Schima (Rechtsanwältin), Markus Fasching (Rechtsanwaltsanwärter), Teresa Waidmann (Partnerin) und Volker Weiss (Partner).
  • Das Skadden-Team bestand aus Richard Youle (Partner), Steven Hannah (Partner), Brett Fleisher (Partnerin), Jisun Choi (Partnerin) und Deborah Kirk (Partnerin).

