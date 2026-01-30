EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing

KI-Fortbildung & Takeover. Taylor Wessing Deutschland und UK beraten das EdTech-Unternehmen Multiverse beim Erwerb aller Anteile an der StackFuel GmbH.

Ein interdisziplinäres Taylor Wessing-Team aus Deutschland und UK hat die Londoner Multiverse Group Limited sowie die Multiverse GmbH beim Erwerb aller Anteile an der StackFuel GmbH rechtlich beraten, so eine Aussendung.

Die Aufgabe

Unter der Federführung von M&A-Partnerin Elisabeth Schalk aus dem Münchner Büro begleitete die Kanzlei die gesamte Transaktion in allen rechtlichen Fragestellungen, heißt es dazu. Multiverse ist laut den Angaben Europas einziges EdTech-Unicorn und die größte Plattform für KI-Weiterbildungen für Unternehmen.

StackFuel wiederum sei Deutschlands führender Anbieter von KI- und Datenkompetenzen und biete Schulungen für große Unternehmen wie Mercedes Benz, IAV und Telefónica an. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin unterstütze Organisationen und Fachleute mit digitalen Lernprogrammen, um datenbasierte Entscheidungsfähigkeiten zu entwickeln und künstliche Intelligenz im beruflichen Kontext effektiv einzusetzen.