Bildung & Uni, Personalia, Recht, Steuer

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Eva-Maria Schlitzer-Alagas ©Michael Königshofer

Linz/Wien. Kanzlei LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und im Financial Advisory.

LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater starte mit einem verstärkten Führungsteam ins neue Geschäftsjahr, so eine Aussendung: Mit Anfang 2026 wurden demnach vier Expert:innen aus den eigenen Reihen in die Partnerschaft aufgenommen.

„Mit diesen Ernennungen stärken wir gezielt jene Bereiche, die für unsere Mandant:innen gerade in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld von zentraler Bedeutung sind, von M&A und Financial Advisory über Umgründungen bis hin zur Wirtschaftsprüfung. In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen, volatiler Märkte und struktureller Transformationen setzen wir damit ein klares Zeichen für Stabilität, Qualität und unternehmerische Verantwortung“, so Gerald Gahleitner, Partner bei LeitnerLeitner.

Die vier neuen Partner:innen

  • Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Andreas Dedl (45) ist seit 2009 bei LeitnerLeitner tätig und verfüge über langjährige Expertise in der Wirtschaftsprüfung sowie in prüfungsnahen Dienstleistungen. Nach Stationen unter anderem bei KPMG in Wien leitete er zuletzt als Director Prüfungsprojekte und verantwortete die fachliche Führung der Serviceline Audit. Er studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien.
  • Johannes Reiter (38) ist Steuerberater und seit 2015 an Bord. Seine Schwerpunkte liegen im Konzern- und Umgründungssteuerrecht, Grunderwerbsteuer und Abgabenverfahrensrecht. Zuvor war er bei einer Linzer Wirtschaftskanzlei tätig. Er studierte Wirtschaftsrecht und Rechtswissenschaften an der Uni Linz sowie ein Masterstudium im Bereich Steuerrecht und Steuermanagement.
  • Frank Schiefersteiner, (37) wird Partner im Bereich Financial Advisory. Er ist auf Transaction Services, M&A, Valuation & Modeling sowie Restructuring spezialisiert und war vor seinem Wechsel zu LeitnerLeitner mehrere Jahre bei Deloitte. Er studierte Rechtswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz und ist Steuerberater, Certified Valuation Analyst (CVA) sowie allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
  • Eva-Maria Schlitzer-Alagas ist seit 2012 bei LeitnerLeitner tätig. Sie ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin sowie Certified Valuation Analyst (CVA). Ihre Schwerpunkte liegen in der Wirtschaftsprüfung sowie im Bereich Financial Advisory (Valuation und Transaction Services). Vor LeitnerLeitner war sie u.a. bei KPMG sowie einer Industriegruppe tätig. Sie absolvierte ihr Studium der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen an der Fachhochschule Burgenland.

