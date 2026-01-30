 Open menu
Bildung & Uni, Business, Recht

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Kreislaufwirtschaft ©Linde

Business-Bücher. Kreislaufwirtschaft ist nicht nur nachhaltiger als das, was wir jetzt praktizieren, sie kann auch ein Geschäft sein, so ein Fachbuch.

Vorne rein, hinten raus: Das ist, auf den Punkt gebracht, das „lineare Wirtschaftsmodell“ – und es führe zu steigendem Ressourcenverbrauch, Müllbergen, hohen CO2-Emissionen und Biodiversitätsverlust, heißt es beim Fachverlag Linde zu seiner Neuerscheinung. Darüber hinaus verstärke das lineare Modell ökonomische Abhängigkeiten und erhöhe systemische Risiken in globalen Wertschöpfungsketten.

Als Alternative wird in dem neuen Handbuch die „Kreislaufwirtschaft“ präsentiert: Sie biete auch für Unternehmen enorme Potenziale. Konkret soll eine interdisziplinäre Gesamtsicht auf die Kreislaufwirtschaft vermittelt werden, von den theoretischen Grundlagen bis zur praktischen Umsetzung im Unternehmen.

Dabei werden (auf rund 750 Seiten) wirtschaftliche, technische, rechtliche und politische Perspektiven beleuchtet, um ein praxisnahes Verständnis der Chancen, Risiken und Erfolgsfaktoren zirkulärer Geschäftsmodelle zu erreichen. Zudem verbinde es wirtschaftliche Steuerungslogiken mit rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen – von EU-Regulierung über Wettbewerbs- und ESG-Recht bis hin zu globalen Handels- und Lieferkettenfragen.

Die Profis als Zielgruppe

Zielgruppe sind Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen, Verwaltung und Beratung, außerdem Vertreter:innen von Wissenschaft und Zivilgesellschaft und Politik.

Herausgeberin ist Karin Huber-Heim, Präsidentin des Circular Economy Forum Austria und Stadt Wien-Stiftungsprofessorin für Kreislaufwirtschaft und transformative Geschäftsmodelle an der Fachhochschule des BFI Wien; außerdem Anwältin Julika Dittrich (RAK Berlin) und Unternehmerin Valerie-Sophie Schönberg (Schönberg Consulting). Zahlreiche Fachautor:innen haben beigetragen, darunter Unternehmens- und Rechtsprofis sowie Forschende von österreichischen und internationalen Firmen und Kanzleien sowie Universitäten und Ministerien.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Einfach E-Mail eintragen und die weitere Entwicklung verfolgen.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Finanzmarktsammelgesetz setzt Vorgaben für grüne EU-Anleihen um
  2. Deutsche Immo-Premiere von Wealthcore mit Kanzlei Taylor Wessing
  3. Nur 8 % der Großunternehmen haben den CO2-Ausstoß signifikant reduziert
  4. Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neues Handbuch: Kreislaufwirtschaft statt „linearem Modell“

Sie suchen Fachkräfte für Ihre Kanzlei? Nützen Sie das Programm Jobs PLUS Ausbildung!

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Marie-Stefanie Spitzy wird HR Director bei Sodexo

Neu in Finanz:

Erste-Banker Paul Severin geht in die EFFAS-Chefetage

Die Zeiten werden auch für die Banken härter, so Berater zeb

Markus Zahrnhofer wird Risikovorstand der Merkur Versicherung

Bank Gutmann holt Dita Kernova als Vorstand für IT & Operations

Kilian Wichmann neuer Chief Sales Officer bei Swiss Life Select Österreich

Neu in Recht:

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing

ASTA aus Österreich mit erstem IPO in Frankfurt 2026: DLA Piper hilft

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser

AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

Neu in Steuer:

Wirtschaftskanzlei Rödl übernimmt Kanzlei Causa in Österreich

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

KSW-Neujahrsempfang: Kein Goldplating bei den Bundesländern

SteuerExpress: Regierungsvorlage zum NaBeG, Erleichterungen durch das EU-Omnibus-Paket I und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Stiftungspreis der Kathrein Privatbank für Ulrike Prokes und Michelle Kalt

LexisNexis Österreich übernimmt Expansion in 20 weiteren Ländern

Kaffee ersetzt schädliches Kontrastmittel bei der Elektronenmikroskopie

Unis Graz und Klagenfurt legen im Zeichen der Koralmbahn zusammen

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Neu in Personalia:

LeitnerLeitner ernennt vier neue Partner in Prüfung, Tax und Advisory

Gregor Saxinger ist jetzt Anwalt bei FSM Rechtsanwälte

Strategy, Risk & Deals: Andreas Hampel wird Deloitte-Partner

Ludwig Boltzmann Gesellschaft holt Sandra Pillwatsch als HR-Chefin

EY macht Patrick Ratheiser zum Director für KI

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Anti-Persien-Propaganda im antiken Griechenland als verkappte Kritik an Athen

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

Neu in Tools:

Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

EdTech-Unicorn Multiverse kauft StackFuel mit Taylor Wessing

Österreichische Rechts-KI von Codara startet mit Justiz als Testuser

AI & Legal Tech Day kommt zum ersten Mal nach Kärnten

SteuerExpress: Regierungsvorlage zum NaBeG, Erleichterungen durch das EU-Omnibus-Paket I und mehr