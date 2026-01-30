Update für Steuerprofis: Seminar Oberlaa startet ins Frühjahrsprogramm 2026

Steuerfragen & Jahresabschlüsse. Das Seminar Oberlaa, das seit rund einem Jahr zu LexisNexis gehört, startet Ende März sein neues Frühjahrsprogramm.

Das Seminar Oberlaa, ein Anbieter von aktuellen Steuerinformationen, wurde von seinem Geschäftsführer Günther Hackl bereits 1979 gegründet: Ende 2024 hat LexisNexis Österreich den Bildungsanbieter dann an Bord geholt. Seither werden die Inhalte in die Produkte von LexisNexis Österreich integriert.

Das neue Programm

Nun startet das Seminar Oberlaa sein Frühjahrsprogramm 2026, das ab sofort gebucht werden kann, heißt es dazu: Robert Baumert, Gabriele Hackl, Sandra Huber und Georg Wilfling arbeiten derzeit an den letzten inhaltlichen Updates.

Das Online-Seminar steht ab 26. März 2026 in mehreren Videos on demand zur Verfügung (zeit- und ortsunabhängig abrufbar). Im Fokus stehen laut Veranstalter ein kompaktes Update für Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 2025 sowie ein breites Spektrum aktueller Steuerfragen, unter anderem aus den Bereichen:

Betriebsausgaben, Gewinnermittlung und Jahresabschluss

Einkommensteuer, außergewöhnliche Belastungen und Prämien

Umsatzsteuer (inkl. Rechnungslegung, Vorsteuer, Sondersteuersätze)

Immobilienbesteuerung, ImmoESt und GrESt

Kapitalgesellschaften, Vereine und Mantelkauf

Verfahrensrecht, FinanzOnline, Registrierkassen

Sozialversicherung, Arbeitsrecht und neue Fördermodelle

Betrugsbekämpfung, FinStrG und internationale Sachverhalte